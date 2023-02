Cosa hanno in comune Soleil Sorge, Oriana Marzoli e Maddalena Corvaglia? La passione per Elisabetta Franchi! Tutte e tre si sono presentate di recente in tv sfoggiando dei capi della nota stilista romagnola. Una delle creative più amate dalle Vip di casa nostra ma anche all’estero. Sia le concorrenti del Grande Fratello Vip che l’ex Velina di Striscia la notizia sono apparse sul piccolo schermo in verde, uno dei colori chiave delle ultime collezioni della Franchi.

Il vestito verde di Soleil Sorge a Boomerissima

Ospite di Boomerissima, il programma tv di Alessia Marcuzzi in onda su Rai Due, Soleil Sorge ha sfoggiato un sensuale tubino verde abbinato a lunghi stivali della stessa tonalità. Più precisamente un mini abito con coppe a fascia, ferretto sotto seno e bustino in vita con stecche, enfatizzato dal dettaglio della stringatura nel dietro. La gonna è tutta arricciata. Ci sono pure le varianti in nero, rosso e color inchiostro e lilla. Il prezzo? 410 euro ma sul sito di Elisabetta Franchi è attualmente scontato a 287 euro. Fa infatti parte della collezione autunno-inverno 2022/2023.

Il vestito verde di Oriana Marzoli al GF Vip

Oriana Marzoli pazza di Elisabetta Franchi. In ogni puntata del Grande Fratello Vip l’influencer venezuelana sfoggia mise della stilista italiana, che ben mettono in evidenza il suo fisico tonico e prosperoso. In una recente diretta Oriana ha indossato il mini abito realizzato in maglia color verde smeraldo e borchie. Scollo a V, chiusura con zip posteriore, motivo a losanga e tasche laterali. Anche questo capo fa parte della collezione invernale. Il prezzo è di 650 euro, scontato 325.

Il vestito verde di Maddalena Corvaglia a Verissimo

Per l’intervista a Verissimo, in cui ha parlato della fine della sua amicizia con Elisabetta Canalis, Maddalena Corvaglia ha scelto l’abito a tubino con scollo rotondo di Elisabetta Franchi. Lunghezza al ginocchio, con particolare scollo dal taglio tondo che abbraccia il decolleté e diventa bretella che sorregge l’abito. Taglio coppa e fianchine che delineano la figura. Sul dietro regolatori metallici delle bretelle logati e spacco al fondo che permette la camminata. Non solo verde smeraldo: è disponibile in nero, rosso, ametista, rosa. Il costo è di 330 euro (165 scontato).