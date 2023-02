Maddalena Corvaglia è tra gli ospiti del weekend di Verissimo. La sua intervista andrà in onda sabato 4 febbraio 2023, quando racconterà a Silvia Toffanin come procede la sua vita. Non solo, si lascerà andare a qualche confidenza sulla separazione da Stef Burns e anche sull’amicizia finita con Elisabetta Canalis. Le due erano inseparabili e il fatto che non siano più amiche lascia perplessi gli appassionati di cronaca rosa, ancora oggi. E poi ci sono quelli curiosi di sapere perché abbiano deciso di interrompere i rapporti.

A proposito dell’ex marito Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi, ha raccontato che quando ci sono muri impossibili da abbattere o superare allora la separazione è inevitabile. Nonostante la fine del matrimonio sia sempre una sconfitta, ha precisato. Silvia le ha chiesto di spiegare, di aprirsi sui rapporti oggi con l’ex marito Burns. Così l’ex velina ha raccontato che a Natale sono riusciti a stare tutti insieme, con la figlia Jamie. Lo ha descritto come un traguardo familiare, soprattutto da genitori di una bambina.

Dopotutto hanno smesso di essere marito e moglie ma non smetteranno di essere i genitori di Jamie. Non saranno più una coppia ma restano comunque e sempre una famiglia. A proposito del divorzio, che stanno affrontando negli Stati Uniti dove si era trasferita, ha detto di averlo chiesto a Los Angeles affinché non se ne parlasse nel gossip italiano. Maddalena Corvaglia si è pentita di questa scelta sul divorzio:

“Il divorzio? L’ho chiesto a Los Angeles perché non volevo avesse una risonanza mediatica in Italia, anche se poi mi sono pentita: uno straniero lì non ha gli stessi diritti che ha un americano”

Oggi Maddalena Corvaglia non è fidanzata. Dopo la fine della storia d’amore con l’ex marito c’è stato qualcuno nella sua vita, ha confidato alla Toffanin, ma evidentemente non è andata bene. Il suo cuore è tornato a battere ma oggi è ancora single. Non è mancata l’occasione di parlare anche di Elisabetta Canalis – a proposito: anche il suo matrimonio è molto chiacchierato -. Sulla fine della loro amicizia non si è sbottonata neanche stavolta. Per lei è stata un’amicizia bellissima che purtroppo è finita. Tuttavia l’affetto resta: “Chiaramente le voglio bene e sono felice quando anche lei lo è. Recuperare? Quando si rompe la fiducia è difficile”.