Ulteriori indizi sul matrimonio dell’ex velina di Striscia la Notizia che non fanno sperare in una crisi risolta della coppia

Elisabetta Canalis e Brian Perri si sono lasciati definitivamente? Non è la prima volta che si parla di crisi per questa coppia, ma negli ultimi tempi gli indizi si sono accumulati. Nessuna dichiarazione da parte dell’ex velina di Striscia la Notizia. Per il momento non ha confermato di essersi separata, probabilmente non ha intenzione di commentare i gossip tramite i social network. Così come è da tenere sempre in considerazione l’ipotesi che questi indizi inducano a farsi un’idea sbagliata.

Non c’è insomma nessuna conferma sulla separazione tra Elisabetta Canalis e Brian Perri. Se ne occuperanno le riviste di gossip? Per ingannare l’attesa ci pensano gli utenti dei social a indagare, scovando possibili indizi qui e là come è successo in queste ore. Qualcuno infatti ha inviato una segnalazione a Deianira Marzano, anzi più che una vera e propria segnalazione è una riflessione di questo utente.

Nel messaggio inviato a Deianira, l’autore si domanda se davvero non sia finita la storia d’amore della Canalis osservando uno dei suoi ultimi video su Instagram. Nel messaggio, invece, sempre questo utente ha fatto notare che Elisabetta non indosserebbe più la fede e non vivrebbe più nella stessa casa di Brian Perri. La villa che si vede nelle ultime foto sarebbe diversa da quella in cui si è sempre mostrata quando non c’erano voci di crisi col marito. Se ne era parlato già qualche mese fa, il gossip aveva investito i due parlando di profonda crisi poi non si è saputo più nulla.

Non c’è certezza di quanto ipotizzato nella segnalazione, bisogna sempre attendere dichiarazioni ufficiali delle parti interessate. Nel frattempo sempre alla Marzano è arrivato il messaggio di un amico di Elisabetta Canalis: non si è lasciata. In questo secondo messaggio si legge che la Canalis non indosserebbe la fede tutti i giorni, ma pare la indossi pochissime volte. “Non si è separata, perlomeno non ancora”, ha aggiunto l’amico in questione. Deianira ha riportato questa smentita alla segnalazione di prima commentando così: “Sono solo pettegolezzi, arriva la conferma dell’amico”. Non si conosce l’identità di questa persona che è intervenuta per smentire la crisi della Canalis, ma dovrebbe essere un suo amico.