“Elisabetta Canalis è in crisi con il marito Brian Perri”

Matrimonio al capolinea anche per l’ex Velina di Striscia la notizia, oggi modella, soubrette e influencer in carriera?

Il 2022 continua a fare strage di coppie famose e non. Pare che anche nella vita privata di Elisabetta Canalis tiri una brutta aria. Un momento piuttosto complicato per l’ex Velina di Striscia la notizia. Il settimanale Nuovo fa sapere che da tempo la showgirl sarda, che abita a Los Angeles, non si fa vedere con il marito, il chirurgo Brian Perri. Anche sui social l’ultimo scatto insieme, con la figlia Skyler Eva, risale allo scorso agosto.

“Rumors dicono che il matrimonio sia al capolinea. Da tempo girano voci sulla crisi della relazione”, si legge sulla rivista di cronaca rosa. Sarà vero? Quel che è certo è che Elisabetta Canalis si fa vedere sempre più spesso in compagnia delle amiche mentre le uscite con il marito Brian Perri sono sempre più rare e sporadiche. Solo voglia di privacy o il divorzio è vicino?

Tra l’altro dall’account Instagram di Brian Perri, seguito da circa duemila follower, sono sparite tutte le foto insieme alla moglie Elisabetta Canalis, alla figlia Skyler Eva e quelle personali. Profilo hackerato o voglia di non apparire più sui social network e vivere così la propria vita lontano dalle luci della ribalta?

Il matrimonio di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis ha sposato Brian Perri in Sardegna nel 2014. I due si sono conosciuti due anni prima ad un party di Halloween. Un colpo di fulmine per entrambi, che ha portato alla voglia di mettere su famiglia. Per amore Elisabetta ha rallentato con la sua carriera, si è trasferita in pianta stabile negli Stati Uniti ed è diventata mamma.

La piccola Skyler Eva è nata nel 2015 ma nonostante la grande gioia Elisabetta Canalis ha sempre escluso la possibilità di avere un altro bebè. Ha poi cercato un accordo con il marito: quello di tornare a vivere in Italia non appena Brian Perri finirà di lavorare.

Un sogno che, però, in vista di un eventuale divorzio potrebbe realizzarsi prima del previsto. Anche se non è da escludere la possibilità che Elisabetta Canalis possa restare a vivere in California per non turbare la serenità e la quotidianità della sua unica erede, che parla perfettamente inglese e italiano.