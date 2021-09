Elisabetta Canalis in crisi col marito Brian Perri? Il gesto di lui parla chiaro

By

Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri a un passo dal divorzio? Da qualche giorno si riconcorrono le voci di una crisi tra la soubrette sarda e il marito ortopedico. Secondo qualche malelingua la Canalis sarebbe stufa della sua vita americana a Los Angeles, dove Brian lavora al prestigioso Cedars-Sinai Medical Hospital. I due sono marito e moglie dal 2014.

In occasione del 43esimo compleanno di Elisabetta Canalis, festeggiato il 12 settembre, Brian Perri ha messo a tacere gli haters. Il medico ha condiviso sui social network uno scatto che lo ritrae con la moglie, mentre si scambiano un bacio appassionato. La stessa immagine è stata ripostata dalla Canalis, sul suo account seguito da quasi tre milioni di follower. Elisabetta è molto seguita in Italia e negli Stati Uniti ma pure in Germania.

Nessuna crisi tra Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri

L’ultimo scatto di Elisabetta Canalis e Brian Perri ha subito fatto il pieno di like e commenti positivi. A scrivere alla nuova conduttrice di Vite da copertina pure qualche volto noto come l’attrice Maria Pia Calzone, il chirurgo plastico Giacomo Urtis, le soubrette Costanza Caracciolo, Federica Fontana, Paola Barale.

Non è mancato il commento ironico di un follower di Elisabetta Canalis, che ha subito ricevuto molteplici “mi piace”:

“E qui in Italia scorrono articoli di crisi, poveri giornalai!”

Il nuovo lavoro di Elisabetta Canalis

È davvero un periodo d’oro per Elisabetta Canalis. Il matrimonio con Brian Perri procede a gonfie vele e la piccola Skyler Eva, nata nel 2015, cresce senza problemi. Negli ultimi mesi, poi, la Canalis è tornata a lavorare. Prima è diventata la testimonial di un prestigioso marchio d’acqua, poi è stata scelta come nuova conduttrice di Vite da copertina su Tv 8.

Un impegno importante e prestigioso per Elisabetta Canalis, che è tornata a condurre dopo svariati anni di lontananza dal piccolo schermo. Secondo i beninformati l’obiettivo della Canalis è quello di tornare a vivere in Italia appena gli impegni di lavoro del marito Brian Perri giungeranno a termine.