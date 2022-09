Elisabetta Franchi a Emigratis: “Ho iniziato vendendo al mercato”

By

La popolare stilista e imprenditrice è stata ospite di Pio e Amedeo nella puntata in onda su Canale 5 mercoledì 28 settembre

Elisabetta Franchi è tornata a parlare degli inizi della sua carriera, tutt’altro che facili, in televisione. La popolare imprenditrice e stilista è stata ospite della prima puntata della nuova edizione di Emigratis, lo show di Pio e Amedeo, in onda su Canale 5 mercoledì 28 settembre.

Elisabetta Franchi ha accolto il duo comico pugliese nella sua suite d’albergo a Dubai, dove è spesso per motivi di lavoro. Prima di regalare alla coppia diversi abiti della sua ultima collezione, la creativa 53enne ha svelato alcuni retroscena della sua vita lavorativa:

“Come ho cominciato? Ho lavorato ai mercati. Non avevo neanche una bancarella mia, lavoravo per uno che l’aveva. Lì ho imparato il fiuto commerciale. Quindi sono andata in banca, ho chiesto un piccolo prestito e mi sono aperta la mia aziendina con tre dipendenti. Si chiamava Le Complici. Dopo tre anni, ho deciso di fare la mia strada da sola. È nata la Betty Blue S.P.A.”

La vita privata di Elisabetta Franchi

A Emigratis Elisabetta Franchi non ha menzionato l’uomo che per primo ha creduto nel suo immenso talento: l’ex marito Sabatino Cennamo. I due si sono conosciuti quando lei lavorava come commessa all’Imperial mentre lui era amministratore delegato della società.

Dopo il mercato, infatti, la Franchi ha lavorato per un’azienda prestigiosa fino a fare il salto di qualità, grazie anche al prezioso contributo del marito, deceduto anni fa a causa di un tumore. Da questa unione è nata la piccola Ginevra, che ha perso il padre quando aveva appena un anno e mezzo.

Dopo la scomparsa di Sabatino, Elisabetta ha ritrovato il sorriso accanto ad Alan Scarpellini, fidanzato dell’adolescenza. I due, in età matura, hanno ricucito il loro rapporto e fin da subito Alan ha instaurato un bel legame con Ginevra. Elisabetta e Alan hanno avuto un bambino, il piccolo Leone, che oggi ha otto anni. La coppia non è ancora convolata a nozze.

A Emigratis di Pio e Amedeo la Franchi ha confidato che quando si sono conosciuti lei era molto povera mentre Alan, che ora la segue con la sua attività, era decisamente benestante. Le differenze sociali non hanno però mai messo a repentaglio il loro legame, che oggi è più solido e profondo che mai.

Elisabetta Franchi ha avuto un’infanzia difficile: la madre ha avuto cinque figli da quattro padri diversi. Una situazione poco facile, che ha portato la stilista ad avere un rapporto decisamente conflittuale con i suoi genitori.