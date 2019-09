Elisabetta Franchi infanzia difficile: la stilista si svela

Elisabetta Franchi racconta la sua infanzia difficile: tutto sul documentario “Essere Elisabetta”

La stilista ed attivista emiliana, Elisabetta Franchi, si racconta al settimanale Grazia circa il suo successo e la sua infanzia. Tra poco uscirà il documentario sulla sua vita, soffermandosi su cosa è riuscita a costruire nel corso della sua vita finoalla nascita della casa di moda. “Essere Elisabetta” svela il successo della Franchi in 20 anni di carriera, dal lavoro al mercato fino alla realizzazione della sua etichetta e dei suoi vestiti, indossati anche da grandi star e vip del nostro mondo dello spettacolo. La stilista ha raccontato una parte della sua vita sulle pagine del settimanale Grazia, in particolare ha svelato senza peli sulla lingua da dove viene e i problemi vissuti in famiglia. Una vita complicata che non ha fatto altro che aumentare la voglia di farcela, nel nome della rivalsa personale e lavorativa.

Elisabetta Franchi racconta la sua infanzia difficile: “Arrivo da una famiglia disgraziata“

Chi segue Elisabetta Franchi sui social, avrà notato il suo ritmo di vita: viaggi in tutto il mondo, tanto lavoro ma anche tanto successo e denaro. Ma lei, la Franchi, è diventata imprenditrice senza le spalle coperte perché arriva da una famiglia “disgraziata“, come spiega lei stessa su Grazia. “A fare l’imprenditore con i soldi sono capaci tutti, ma fallo senza. Quando ho iniziato, i miei consulenti mi dicevano: ‘Elisabetta, non raccontare da dove vieni’, e invece no, lo dico. Sono andata avanti con sacrificio e determinazione“, spiega la stilista che ha dato il suo nome alla sua etichetta di moda. Elisabetta Franchi racconta la sua infanzia, il rapporto con la madre con i fratelli, il lavoro al mercato a vendere biancheria ed infine il grande successo, ottenuto solo grazie alla sua bravura e perseveranza.

Elisabetta Franchi e il rapporto con la madre: le azioni che non condivide

Nel documentario disponibile su DPlay, la Franchi parla anche della madre e delle sue azioni che lei non condivide per nulla al mondo. “Siamo cinque figli“, spiega la stilista, “di quattro padri diversi. Una volta ti può capitare l’uomo sbagliato, magari anche due. Ma quattro? Vuol dire che li vai a cercare. Finché non sei madre, capisci poco gli errori che può fare un genitore“. Elisabetta ha due figli, Ginevra e Leone, nati da due matrimoni diversi. Ora è felice accanto al secondo marito con il quale condivide sui social la sua vita e i loro bellissimi viaggi, nonché i momenti in famiglia.