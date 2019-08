Soleil e Jeremias lontani, preoccupazione fan: che c’entra la famiglia Rodriguez?

Pausa di riflessione per Jeremias e Soleil? Lei in vacanza da sola

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge hanno fatto allarmare i loro fan. Perché non compaiono più insieme su Instagram? Se di lei sappiamo che sta trascorrendo una vacanza (forse da sola) in Costa Smeralda, non abbiamo invece notizie del suo fidanzato, che non aggiorna i suoi follower di Instagram da un bel po’ di tempo. Si sta cominciando a parlare di pausa di riflessione, dopo le passate indiscrezioni sulla rottura: i due avrebbero quindi deciso di separarsi momentaneamente per capire se la loro storia potrà continuare o meno. Ma più semplicemente potrebbero aver deciso di passare del tempo con gli amici o con la propria famiglia. Non hanno mai avuto un rapporto morboso e non è la prima volta che sono lontani.

Soleil e Jeremias news, i dubbi dei fan: si sono davvero lasciati?

Nei giorni scorsi, Soleil Sorge ha parlato serenamente di capelli finti e ritocchini, quindi ci risulta difficile credere all’ipotesi che abbia lasciato Jeremias Rodriguez, ma i loro fan si sono preoccupati parecchio e su Instagram hanno scritto questo: “Ma Jeremias dov’è?”; “Mi dispiace, mi piacevano tanto insieme”; “Ma Jeremias dove sta? A questa domanda non risponde”. Qualcuno ha tirato in ballo anche la famiglia Rodriguez: “Ma cosa è successo? Nessun likes dai Rodriguez, hai litigato con Jeremias?”.

Rottura Jeremias-Soleil? Qualcuno nota un particolare…

I follower più attenti hanno notato che, nelle ultime foto di Soleil, non c’è nessun cuoricino lasciato dai componenti della famiglia di Jeremias. Una prova che i due si sono realmente lasciati? Meglio non trarre conclusioni affrettate… magari fra qualche ora Jeremias la raggiungerà e passeranno insieme l’ultima parte della vacanza dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Solo pochi giorni fa erano felicissimi assieme a Santiago De Martino e sembra molto strano che siano ai ferri corti. Attendiamo buone nuove.