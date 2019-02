Soleil e Jeremias sulla Isla Bonita si sbilanciano: le ultime parole

Isola dei famosi, Soleil Sorgè e Jeremias Rodriguez raggiungono la Isla Bonita

Finalmente Soleil e Jeremias all’Isola dei famosi sono riusciti ad arrivare sulla Isla Bonita. Anche in questa edizione, al leader, che quest’anno si chiama Pirata, può portare un compagno a trascorrere una notte su un’isola con alcuni confort. Non moltissimi, ma importantissimi. Per esempio c’è un comodo letto su cui dormire al posto delle stuoie, anche se quest’anno è all’aperto sulla spiaggia al contrario dell’anno scorso. I naufraghi hanno a disposizione anche del cibo e soprattutto una doccia, con dell’acqua che non è quella dell’oceano con cui sono soliti lavarsi ogni giorno. La notte sulla Isla Bonita spetta al Pirata e al suo accompagnatore subito dopo la Palapa, ma stavolta non è andata così.

Soleil e Jeremias sull’Isla Bonita: l’entusiasmo dei due prima della partenza

Soleil e Jeremias hanno dovuto aspettare prima di godersi una notte lontano dal resto della ciurma per condizioni meteorologiche avverse dei giorni scorsi. Nel daytime di oggi, invece, abbiamo visto arrivare la comunicazione ai due, che si sono preparati in fretta e furia e sono corsi sulla barca che li ha condotti sull’Isla Bonita. “Quindi niente, ci divertiremo. Mangeremo, dormiremo. Coccole. Vediamo”, queste le parole di Jeremias prima di lasciare la spiaggia con Soleil. Di sicuro trascorrere una giornata diversa lo ha aiutato a superare il momento difficile dovuto a suo padre. Già sull’imbarcazione hanno iniziato a scherzare e a parlare di come avrebbero trascorso il tempo sull’isola da soli, poi si sono baciati appassionatamente.

Isola 2019, Soleil si sbilancia su Jeremias: le sue ultime parole

Soleil si è sbilanciata decisamente di più, in vista delle ore da trascorrere da sola con Jeremias. Queste le sue parole: “Stiamo benissimo insieme, è una persona che mi rende veramente felice. Sta rendendo questa isola più allegra, spensierata sicuramente. Non ho mai dormito su un’isola deserta con un ragazzo che mi piace. C’è sempre la prima volta, vedremo come va”. Non c’è che dire, tutto procede bene fra loro! Anche tra Bettarini e Marco è tornato il sereno.