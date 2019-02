Jeremias Rodriguez piange per il padre all’Isola: “Non è un bel periodo per lui”

Isola dei famosi, Jeremias Rodriguez in lacrime: c’entra papà Gustavo

All’Isola 2019 Jeremias Rodriguez ha pianto per suo papà Gustavo. Il signor Rodriguez non ha inviato messaggi né c’è stato un litigio fra i due, ma tutto è stato ben spiegato nel corso del daytime di oggi, 14 febbraio. Non possiamo sapere se le lacrime di Jeremias all’Isola siano collegate alla news che è circolata lo scorso dicembre su suo papà. In quella occasione, comunque, era saltato fuori che papà Rodriguez era stato ricoverato in ospedale dopo essere stato trovato in stato confusionale. La famiglia non ha mai confermato nulla, ma neanche smentito. Pochi giorni dopo, poi, il signor Gustavo era a cena insieme al resto della famiglia e le acque si sono calmate.

Jeremias Rodriguez piange per suo papà: la confessione all’Isola 2019

Le parole di Jeremias all’Isola dei famosi saranno collegate questo episodio? Nelle immagini andate in onda su Canale 5 abbiamo visto il fratello di Belen tornare alla capanna in lacrime. Marco si è subito preoccupato e ha chiesto cosa fosse successo. Jeremias ha così risposto: “Paolo mi ha detto che ha pregato per mio padre. Lo so va tutto bene, solo che non è un bel periodo per lui”. Sempre Maddaloni, reduce da uno scontro con Bettarini, ha tentato di rincuorarlo spiegando che comunque suo papà non è solo in Italia, che ci sono le sue sorelle insieme a lui. Jeremias ha aggiunto che tiene molto alla sua famiglia, per questo è molto sensibile quando si tratta di loro. “Mi son uscite un po’ di lacrime, è sempre bello piangere per la famiglia. Per me è una bella sensazione”, ha poi aggiunto nel confessionale.

Isola 2019, Soleil consola Jeremias: “Non me lo aspettavo”

A consolare Jeremias ci ha pensato non solo Marco Maddaloni, ma pure Soleil, e visto che si sono avvicinati moltissimo era facile immaginarlo. Lo ha visto seduto in disparte su un tronco ed è corsa ad abbracciarlo. Tuttavia, questo gesto pare abbia spiazzato il bel Rodriguez: “Soleil è venuta subito a starmi vicino e sinceramente non mi aspettavo di legare così velocemente con una persona. Però comunque stare con qualcuno è sempre bello, ti dà una carica…”. Non sono ancora fidanzati, per il momento preferiscono vivere il momento, ma le premesse sembrano essere quelle giuste. Sembrano, almeno.