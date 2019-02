Isola 2019, Bettarini attacca i naufraghi: la verità a Marco Maddaloni

Marco Maddaloni e Stefano Bettarini, tregua all’Isola dei famosi: il chiarimento

Dopo la discussione sulla macchina del riso, Bettarini e Maddaloni all’Isola 2019 hanno finalmente chiarito. Ci sono stati dei malintesi, ma pare siano stati messi da parte. Nel daytime abbiamo infatti visto i due confrontarsi e chiedersi scusa. Marco ha voluto suggerire a Stefano di non fidarsi sempre di ciò che dicono gli altri, ma di confrontarsi prima con il diretto interessato. Ecco le sue parole all’ex calciatore: “Siamo grandi, non credere se ti dicono che io ho imbrogliato. Informati con 5 o 6 persone. Io ti giuro non ho mai toccato la manovella di sotto. Manco una volta. Mi ero abbassato e ho detto ah il trucchetto ci sta”.

Isola dei famosi, Bettarini e Maddaloni chiariscono dopo la discussione

Bettarini ha ammesso le sue colpe: “Ho sbagliato anch’io, siamo stati due ingenui però buoni. Se lo fai con cattiveria non la tollero. Con ingenuità e con bontà sono pronto a ricredermi”. Marco ha spiegato ulteriormente la sua reazione dopo aver visto la manipolazione della ruota, una reazione dovuta anche ai rimproveri ottenuti dalla ciurma per aver diviso male il riso nei giorni precedenti. Stefano però ha chiarito che non hanno rubato, ma era più che altro sopravvivenza: “La linea è sottile. Qua siamo una comunità. Se lo faccio io e mi assumo le mie responsabilità, non è detto che gli altri non c’entrino. Gli altri hanno solo la codina di paglia e stanno zitti”. L’attacco al resto dei naufraghi che non si sono assunti le loro responsabilità è servito!

Isola 2019, Bettarini chiede scusa a Marco: “Un bel chiarimento”

Maddaloni ha poi spiegato in confessionale: “È stato un bel chiarimento, lui è stato gentile. Ha detto ‘Io ti chiedo scusa per aver creduto a delle persone e non aver chiesto a te’. Una stretta di mano e possiamo continuare la nostra Isola dei famosi”. La macchina del riso continuerà a creare discussioni nella puntata di mercoledì prossimo? Forse sì, ma forse no perché proprio oggi, e prima che Soleil e Jeremias raggiungessero la Isla Bonita, la produzione ha avvisato i naufraghi che la ruota si sarebbe fermata per manutenzione.