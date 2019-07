Soleil e Jeremias, crisi archiviata: inizia la convivenza, parla Sorge

Soleil Sorge e Jeremias, crisi archiviata e inizio della convivenza: le parole dell’ex corteggiatrice dopo la bufera sentimentale

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge hanno regalato un colpo di scena dopo l’altro negli ultimi giorni. Oggi l’ultima sorpresa: al via la convivenza e crisi del tutto archiviata. La vicenda che ha coinvolto i due ex naufraghi della scorsa edizione de L’Isola dei Famosi è stata davvero ricca di testacoda. Tra loro sembrava tutto precipitato un paio di giorni fa. La rottura pareva definitiva e inevitabile. Poi, voilà: eccoli apparire insieme e felici dopo la bufera sentimentale. E al diavolo gli spifferi che hanno sussurrato che il fratello di Belen abbia fatto il birichino con un ex volto noto di Uomini e Donne. A onor del vero, c’è da sottolineare che l’indiscrezione mai è stata confermata dai diretti interessati e dunque, al momento, rimane semplicemente una chiacchiera.

“Primo passo nella nuova casa”. Soleil e Jeremias, il post del loro nido d’amore

“Primo passo nella casa nuova”, scrive Soleil tra le sue Instagram Stories, taggando Jeremias e annunciando di fatto l’inizio della convivenza a Milano. La coppia negli scorsi giorni aveva fatto sapere di voler andare a vivere sotto lo stesso tetto. Dopo la crisi, tutto è rimasto in forse. Ora che ogni cosa è andata al suo posto l’argentino e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne possono cominciare a godersi il loro nido d’amore. Le bizze sentimentali sono state del tutto superate. Già ieri un messaggio condiviso da entrambi aveva fatto rientrare l’allarme rottura. “La gente vede, sente e parla. Purtroppo vede male, sente poco e parla troppo” le parole utilizzate dalla coppia per mettere a tacere i gossip degli ultimi giorni.

Jeremias vicino a Mara Fasone? L’ex tronista smentisce

Sul fratello di Belen e su Soleil ci sono state molte chiacchiere nelle scorse ore e non pochi hanno parlato di tradimenti. D’altra parte a mettere la pulce nell’orecchio è stata la stessa Sorge che in uno sfogo, prima che la crisi rientrasse, ha fatto riferimento esplicito a tradimenti subiti. Il nome di Jeremias non è mai stato fatto direttamente, ma in molti hanno pensato che le sue parole si riferissero anche al fidanzato. Fatto sta che è trapelato un nome dal vociferio venutosi a creare: quello dell’ex tronista Mara Fasone. Secondo alcuni Rodriguez si sarebbe avvicinato alla siciliana senza che la Sorge lo sapesse. Tuttavia la stessa Fasone ha smentito categoricamente questa ricostruzione.