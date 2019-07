Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge sono tornati insieme: ultime news

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge stanno ancora insieme

È ancora amore tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge. Non si è ancora conclusa del tutto la relazione tra gli ex naufraghi dell’Isola dei Famosi. Nonostante il silenzio degli ultimi giorni e i gossip malevoli, l’argentino e l’italo-americana stanno insieme. Il fratello di Belen e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne hanno rotto il silenzio: interpellati da 361magazine hanno chiarito di essere ancora una coppia. Jeremias e Soleil non hanno nascosto il brutto litigio che li ha divisi in questi giorni ma hanno ribadito che tutto si sta risolvendo per il meglio e che questa accesa discussione ha fortificato ancora di più il loro amore, nato sei mesi fa in Honduras grazie al reality show di Canale 5.

Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez andranno presto a convivere

A 361magazine, Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez hanno confidato che stanno cercando di risolvere il problema sorto negli ultimi giorni. La giovane e il sud americano hanno puntualizzato che il loro è un sentimento forte e vero e che come tutte le cose di questo tipo ha degli alti e bassi. A quanto pare Jeremias e Soleil vogliono andare avanti con questa relazione e non è stato accantonato il progetto di andare a convivere a Milano. Un progetto già annunciato qualche settimana fa e poi inevitabilmente messo da parte per via delle recenti incomprensioni.

Nessun commento da parte della famiglia Rodriguez

Sulla crisi tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge non ha proferito parola nessuno. La famiglia Rodriguez, seppur molto legata a Jere, ha preferito restare in silenzio. Nessun commento è infatti trapelato dalla sorelle Cecilia e Belen né tanto meno dalla mamma Veronica.