Soleil e Jeremias brutto silenzio: lui non scrive più, lei vacanze con amici

Fine della storia tra Jeremias e Soleil? Nuovi indizi che fanno capire tanto

Potrebbe essere veramente finita fra Jeremias e Soleil. Nelle ultime ore, si fanno sempre più insistenti le voci sulla loro rottura, anche perché nessuno dei due è intervenuto – come si deve – sulla questione. Soleil Sorge ha prima scritto qualcosa, poi ha cancellato tutto, ma gli indizi sulla possibile fine della loro storia diventano sempre più numerosi. In passato hanno già attraversato un momento di crisi e credevamo che ne fossero usciti più forti di prima; però, se questi pettegolezzi dovessero rivelarsi veri, i loro problemi non avrebbero fatto altro che rendere ancora più fragile la relazione. Che oggi potrebbe essere giunta al capolinea.

Soleil e Jeremias news: lui si diverte in vacanza con gli amici, lui non aggiorna più Instagram

Silenzio assoluto sulla rottura. Soleil e Jeremias preferiscono non dire nulla al riguardo. Vi abbiamo parlato di quello che è successo su Instagram e che farebbe capire tante cose, e adesso non possiamo che notare ciò che ha deciso di fare il Rodriguez nonostante le numerose indiscrezioni sul suo conto: non vuole dire nulla e il suo profilo Instagram non viene aggiornato dal 16 agosto; l’ultima foto con Soleil Sorge risale al 12 agosto. Più di 15 giorni fa! Non pubblica nemmeno nessun tipo di story… Cosa sta succedendo davvero?

Una semplice pausa di riflessione per Soleil e Jeremias? Tutti vogliono una risposta

Dopo i vari indizi sulla fine della storia, adesso sappiamo che Soleil si sta divertendo con i suoi amici in vacanza. Senza Jeremias. Questa parentesi di grande spensieratezza sta giungendo al termine: “Ultimo giorno nel mio tempio”, ha scritto nelle sue ultime storie di Instagram. Tornata a casa, la ragazza ci spiegherà meglio quello che è veramente accaduto con Jeremias, se continuano a stare insieme o se hanno invece deciso di prendersi una pausa di riflessione? Anche se la rottura sembra la tesi più probabile.