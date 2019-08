Soleil Sorge rottura con Jeremias Rodriguez, furia fan: “Prezzo da pagare”

Rottura Soleil-Jeremias: i due hanno preso due strade diverse? Primi indizi su Instagram

Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez si sono veramente lasciati? Pare proprio di sì, dopo gli ultimi accadimenti su Instagram: la ragazza, poche ore fa, aveva scritto un messaggio come risposta a tutti quei follower che le stanno chiedendo se la sua storia col fidanzato continua oppure no. Aveva consigliato a tutti di interessarsi ad argomenti più seri, anziché perder tempo a seguire la sua storia d’amore. Parole, queste, che poi Soleil ha cancellato. Ma non i commenti dei follower proprio a questa sua esternazione, che non è piaciuta per nulla a molti di loro.

Soleil Sorgè cancella messaggio su Jeremias Rodriguez, ma non i commenti dei follower

Vi avevamo parlato degli indizi che facevano pensare a una rottura fra Jeremias e Soleil, ora sono i follower a mettere alle strette l’influecer, che però non ha ancora confessato che non ci sarà più futuro con Jeremias: “Cara Soleil, è il piccolo prezzo da pagare quando si vive postando la propria vita. Soprattutto perché quando tutto va bene non risparmi nessun dettaglio sbandierando un amore fiabesco. E poi rispondi anche da saccente quando ti si chiede dove sia Jeremias visto che da un giorno all’altro sembra sparito dal globo. Quindi approfitta anche tu di queste vacanze per pensare magari a ciò che sta succedendo in Amazzonia piuttosto che ad altre problematiche serie. Ah, dimenticavo: troppo occupata a ostentare la bella vita sarda”.

Jeremias e Soleil ultime notizie: ecco cosa sta succedendo

Un duro attacco a Soleil Sorge a cui sono seguiti altri. La ragazza vuoterà presto il sacco? Passano i giorni e non compaiono più foto assieme a Jeremias Rodriguez e questo può sembrare cosa da poco ma, nel mondo dei social, può tradursi in una lontananza o addirittura in una rottura. Sta solo ai due spiegare che direzione ha preso la loro relazione e, per il momento, nessuno ha confermato o smentito la fine della storia.