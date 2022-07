Soleil al vetriolo: verità e sfogo sui vip non invitati al suo compleanno

L’influencer ha detto finalmente la sua sulla questione della festa di compleanno e gli ex gieffini non invitati: ecco le sue parole

Ha fatto discutere negli ultimi giorni la festa organizzata da Soleil Sorge per celebrare il suo compleanno. L’influencer italo-statunitense, rea di non aver invitato alcuni ex gieffini che hanno condiviso con lei l’esperienza nel loft di Cinecittà, ha deciso finalmente di rispondere alle diverse illazioni. In particolar modo, la vippona ha voluto dire la sua, soprattutto dopo i diversi pareri mossi dai suoi ex “coinquilini” nella casa più spiata d’Italia.

Già attraverso il proprio profilo Twitter, Soleil Sorge aveva tentato un primo approccio in merito alla questione. La diretta interessata aveva condiviso un collage di alcuni post dedicati a lei e condivisi sul profilo Instagram The Pipol, gestito da Gabriele Parpiglia. Ciascuno di essi faceva riferimento ad alcune dichiarazioni riportate dagli ex vipponi della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Tra di loro, a lanciare frecciatine nei confronti della bionda influencer sono stati Miriana Trevisan, che ha confessato di non essere neanche a conoscenza che fosse il compleanno di Sorge, ma anche Alex Belli e Gianluca Costantino.

Insomma, in molti sarebbero dunque stati tagliati fuori dall’esclusivo party, che si è tenuto in Puglia. Dopo un silenzio durato un paio di giorni, Soleil Sorge si è dunque mostrata pronta a rispondere ai dubbi a riguardo. Attraverso alcune esplicative Instagram Stories ha fugato ogni dubbio in merito.

Vipponi non invitati alla festa di Soleil Sorge? L’influencer rompe il silenzio

Tra i fortunati a prendere parte all’evento, oltre alla mamma Wendy Key, l’influencer si è mostrata in compagnia di Dayane Mello, Guenda Goria insieme a Mirko Gancitato e il padre Amedeo Goria. Immancabili anche Sophie Codegoni, Alessandro Basciano, intervenuto in veste di dj, e il misterioso fidanzato Carlo. Dopo aver celebrato il suo 28esimo compleanno in compagnia di pochi intimi, Soleil Sorge si è espressa in merito alla questione degli “inviti mancati”.

Come riporta Blogtivvu, la 28enne non le ha mandati di certo a dire, replicando alle dichiarazioni passate degli altri Vipponi. Tra il “non invito” di Alex Belli, con cui ormai i rapporti si sono definitivamente raggelati, e i commenti (poi ritrattati su The Pipol) Gianluca Costantino, l’influencer ha avuto molto su cui ridire, sbottando: