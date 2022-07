Soleil, grasse risate per gli ultimi gossip sul suo compleanno: “Siete seri?”

Soleil Sorge mette mano al suo profilo Twitter per fare chiarezza, una volta e per tutte, sugli ultimi gossip che l’hanno riguardata. La modella italo-statunitense ha caricato poche ore fa sul social dell’uccellino azzurro uno dei suoi classici cinguetii al vetriolo per rispondere a chi, di recente, si è in qualche modo “riempito la bocca” con il suo nome dopo la sua festa di compleanno.

Nel tweet pubblicato quest’oggi, Soleil ha riportato un collage degli ultimi post Instagram di The Pipol, il media di news gestito da Gabriele Parpiglia, quasi tutti dedicati a lei. The Pipol non ha fatto altro, in realtà, che pubblicare le recenti dichiarazioni di alcuni gieffini ex coinquilini di Soleil ma anche di un’altra sua vecchia conoscenza. Il più recente è infatti un pezzo che fa riferimento ai commenti di Gianluca Costantino riguardanti il party di compleanno di Soleil. Sembrava infatti che, in un primo momento, Costantino si fosse lamentato di non essere stato invitato alla festa: l’amico di Soleil ha però poi ritrattato con The Pipol, di fatto negando le sue (presunte?) precedenti dichiarazioni.

Il post di Gianluca Costantino, in ogni caso, non è certo l’unico in cui si parla di Soleil. L’influencer ha avuto da ridire anche sulle altre frecciatine ricevute, a partire da quelle di Miriana Trevisan passando per Biagio d’Anelli e Alex Belli.

Il motivo che lega le lamentele è sempre lo stesso, ovvero il mancato invito alla sua festa di compleanno. Ognuno dei sopracitati ha avuto da ridire sulla scelta della modella, che avrà probabilmente avuto i suoi buoni motivi per fare “selezione”. Qui sotto potete recuperare il post di Soleil (“Are you cereal? ROTFL” si può tradurre più o meno come “Siete seri? Mi sto scompisciando dalle risate!”).

Are you cereal? ???? io ROTFL pic.twitter.com/2ohyVoAi4F — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) July 8, 2022

Soleil: com’è andato il party per i suoi 28 anni

“Rosicate” degli hater a parte, la festa per i 28 anni della modella ex gieffina è andata alla grande. Ai festeggiamenti, che si sono svolti in Puglia, hanno partecipato molti dei suoi più cari amici e familiari. Fra i presenti anche Dayane Mello, la mamma Wendy Key, Guenda Goria con il papà Amedeo Goria e il fidanzato Mirko Gancitano.

Soleil ha avuto l’onore di avere come dj il collega del GF Vip Alessandro Basciano, accompagnato ovviamente dalla fidanzata Sophie Codegoni. Alla festa, chiaramente, era presente anche Carlo, il chiacchieratissimo attuale compagno di Soleil.