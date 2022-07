Compleanno Soleil: Alex Belli tuona sull’influencer e sibila sul suo fidanzato

Baci, coccole, chimica artistica, promesse, affinità etc etc… Al Grande Fratello Vip 6, Alex Belli e Soleil Sorge si sono annusati e sono andati ‘oltre’, mescolando finzione e realtà. L’impressione è che ad un certo punto pure loro non hanno più ben compreso quale fosse il limite dei teatrini rispetto a ciò che c’era in gioco (sentimenti, storie di vita e relazioni orbitanti attorno a loro). Come è finita è noto ai più: i due si sono presi a pesci in faccia. A oggi rimane un grande gelo. A riprova di ciò c’è stato il mancato invito di Alex Belli da parte dell’influencer italoamericana, che il 5 luglio ha spento 28 candeline. Ha festeggiato in Puglia, con il suo misterioso fidanzato, Carlo, degli amici e degli ex compagni di avventura del GF Vip. Di Belli nessuna traccia. L’attore parmense, raggiunto da The Pipol Gossip, ha commentato la vicenda in modo tagliente.

Alex Belli commenta il compleanno di Soleil: per lui nessun invito

“Non c’è nessun “non invito”, la verità è questa. Eravamo e siamo in due parti completamente diversi”, ha tuonato Alex. Quando gli è stato chiesto se abbia fatto gli auguri alla giovane influencer, ha sorvolato. Dunque, con ogni probabilità, la risposta è no. “Se ho fatto gli auguri? Neanche questo è rilevante. Nel senso che: io ho la mia vita, la mia donna”. A questo punto Belli è diventato velenoso, sibilando sul fatto che finalmente la giovane è uscita allo scoperto con il compagno: “Lei la sua, con il suo uomo che finalmente abbiamo conosciuto tutti. Va bene così. Ho visto però che ha fatto una bellissima festa di compleanno, e sono stra felice per lei e se lo merita”.

Ma perché Belli è così restio nel parlare dell’ex corteggiatrice di UeD? Anche in questo frangente il fotografo ha replicato in modo netto e stringato, lasciando intendere che il capitolo Soleil è morto e sepolto. La chimica artistica è evaporata, stop: “Non serve approfondire qualcosa che non c’è. Io e lei siamo in due emisferi diversi, distanti fisicamente, non c’è niente”.

Con Delia Duran procede tutto a gonfie vele? Le burrasche del GF Vip 6 sono state del tutto superate? “Felicissimo, stiamo davvero bene e ci amiamo più di sempre. Come credo lo sia anche lei con il suo compagno. È capitolo chiuso. Ognuno ha la sua vita, stiamo tutti benissimo. Questa è l’unica cosa che conta veramente”.

Compleanno Soleil, chi c’era a festeggiare

Soleil ha festeggiato il compleanno in Puglia. Tra gli invitati, c’è stata la sua amica del cuore Dayane Mello, la mamma Wendy Key, Guenda Goria, il fidanzato dell’attrice Mirko Gancitano e papà Amedeo Goria. Degli ex gieffini vip presenti al party ecco Alessandro Basciano, in consolle, e la compagna Sophie Codegoni. Tutti gli occhi sono però stati puntati su Carlo, il ‘misterioso’ fidanzato dell’influencer.