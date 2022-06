Soleil Sorge beccata con un ragazzo: baci in mare, è Carlo? Le foto

Reduce dalla breve esperienza all’Isola dei Famosi 2022, in qualità di “piratessa”, Soleil Sorge ha fatto nuovamente ritorno in Italia. Come riporta Deianira Marzano, l’influencer ed ex gieffina è stata di recente beccata in compagnia di un uomo in atteggiamenti inequivocabili. I due sono stati pizzicati in spiaggia insieme, dove si sono scambiati gesti che hanno lasciato trapelare una certa intimità tra i due.

A condividere la segnalazione dell’esperta di gossip ci ha pensato Amedeo Venza, attraverso le proprie Instagram Stories. Quest’ultimo è rimasto sul vago, parlando dell’uomo in questione come di un “amico misterioso“. Ciononostante, in molti sono sicuri di aver individuato l’identità del diretto interessato.

Si tratterebbe infatti di Carlo Domingo, con cui Soleil ha una relazione da prima che entrasse nella casa del GF Vip 6. Della loro storia, l’influencer non ha mai svelato molto. Anche nei mesi di permanenza nel loft di Cinecittà, la Sorge lo aveva appena menzionato, senza sbottonarsi più di tanto.

In base alla segnalazione giunta a Deianira Marzano, i due hanno mostrato dapprima una determinata complicità in spiaggia. Poi si sono spostati in acqua e qui si sarebbero scambiati un bacio, come ha riferito qualcuno lì presente.

D’altronde, una volta uscita dalla casa del GF Vip, Soleil Sorge aveva confermato che lei e Carlo Domingo fossero ancora fidanzati, mettendo dunque a tacere le voci su una loro presunta rottura. In molti, infatti, ricorderanno che durante il suo percorso all’interno del reality di Canale 5, l’influencer si fosse avvicinata ad Alex Belli. Tra i due era scoppiata l’ormai celebre “chimica artistica”, che però non è durata al di fuori del programma.

Anzi, Soleil Sorge ha smesso di seguire sia l’interprete che altri Vipponi della sesta edizione. Neppure nella breve reunion nello studio de La Pupa e il Secchione Show si sono placati gli animi tra i due. Viceversa, invece, il rapporto tra l’ex gieffina e Carlo sembra procedere invece a gonfie vele, merito anche della riservatezza che Soleil ha deciso di avere a riguardo. Una scelta che sembra essersi mostrata vincente.