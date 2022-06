Isola, Soleil divide le naufraghe: per chi è “antipaticissima”, per chi “carina”

Soleil Sorge, ormai una vera e propria macchina da reality, è sbarcata in Honduras nel corso della scorsa puntata de L’Isola dei Famosi 16 andata in onda il 6 giugno 2022. L’influencer italoamericana, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip 6, ha raggiunto in concorrenti del reality in Playa Palapa in qualità di “piratessa” con Vera Gemma. Ecco cosa hanno detto alcune naufraghe a proposito della Sorge, chi ha pronunciato parole di apprezzamento e chi invece l’ha disprezzata.

La breve apparizione di Soleil Sorge a L’Isola 16, seppur già conclusa, ha smosso le dinamiche del reality show, facendo discutere naufraghi e pubblico a casa. Il web si è diviso agli estremi, come accade solitamente quando si parla di lei: ci sono coloro che la amano e coloro che la odiano, senza una via di mezzo. Lo stesso è accaduto tra le concorrenti femminili dello show, che si sono trovate a parlare della 27enne.

Come ha riportato il portale Biccy.it, Marialaura De Vitis ha parlato benissimo di Soleil, dicendo di essersi ricreduta sul suo conto.

“Devo dire che mi è piaciuta anche Sole, è stata molto carina con noi e anche con me sono sincera. A me piace tanto Sole. Io ho cambiato idea su di lei tempo fa. Oggi mi ha confermato che avevo ragione ed è carinissima. Devo dire che mi piace tanto come ragazza. No io non posso dire nulla contro adesso. Con noi naufraghe e naufraghi è stata bravissima. Come ti ho detto ho cambiato idea e sono felice di essermi ricreduta. A me ha soltanto dimostrato cose belle”.

Tra i detrattori dell’italoamericana c’è invece Mercedesz Henger. La figlia di Eva Henger si è sbilanciata sul conto della Sorge senza mezzi termini, rispondendo così alla De Vitis:

“Oddio ti piace? Sì ho visto che stasera è stata carina, diciamo che magari a piccole dosi è così. Comunque a me no, non è mai piaciuta, oggi sì, ma solitamente quando la vedo la trovo molto antipatica. Se fosse com’è stata oggi non sarebbe male. Però solitamente non è così e mi sta antipaticissima”.

La modella italoungherese non ha nascosto di non aver mai nutrito particolare stima nei confronti dell’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Ciò non sembra essere una novità. Qualche giorno fa, infatti, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha svelato che la Henger non vede di buon occhio la Sorge da molto tempo. L’italoungherese, a quanto pare, spesso parlerebbe male di lei con amici in comune. Resta da vedere se la spumeggiante italoamericana risponderà alla provocazione sui social o se addirittura sarà invitata da Ilary Blasi in studio per avere un confronto diretto con Mercedesz.

A proposito di Soleil si è espressa anche Carmen di Pietro, anche se con toni più scherzosi.

“Ah finalmente oggi stomacamente sto proprio benissimo. Sì per questo mangiamento dobbiamo ringraziare Soleil che ci ha fatto vincere tutto. Un applauso perché è stata proprio brava con noi. Che carina un bacio e un saluto”.

La showgirl si riferisce al fatto che la Sorge ha fatto aggiudicare del cibo alla sua squadra, vincendo la sfida dell’uomo vitruviano contro Luca Daffrè.