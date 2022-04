Soleil a Le Iene: il gesto di Belen fa discutere, la richiesta a Mediaset

Soleil Sorge è approdata a Le Iene, ospite della puntata in onda su Italia Uno mercoledì 13 aprile. L’influencer italo-americana è stata in studio dopo lo scherzo della settimana precedente che l’ha vista protagonista. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha esordito con uno stacchetto insieme a Teo Mammucari e poi ha lanciato un servizio. Pochi minuti che hanno lasciato il segno: tanti, tantissimi, hanno pubblicamente chiesto a Davide Parenti – ideatore e autore dello show – di promuovere la Sorge come conduttrice della prossima edizione del format.

Subito dopo Soleil è stata presentata da Belen e Teo Mammucari che ironicamente hanno raccontato in pochi secondo la carriera della Sorge in tv. Da Uomini e Donne al Grande Fratello Vip passando per Isola dei Famosi e Pechino Express. In poche parole un’esperta dei reality show. La Rodriguez ha poi menzionato i vari fidanzati famosi della 28enne: la soubrette argentina ha tirato in ballo gli ex tronisti Luca Onestini e Marco Cartasegna ma pure Gianmaria Antinolfi (che ha avuto tra l’altro un flirt proprio con Belù nell’estate 2020).

Nella lista Belen Rodriguez non ha inserito il fratello Jeremias, che ha amato Soleil Sorge nel 2019. I due si sono conosciuti e innamorati all’Isola dei Famosi e una volta finito il reality show sono avvenute le presentazioni in famiglia. Belen e Soleil, dunque, si conoscono da tempo e intimamente. Nonostante la convivenza, però, la relazione tra i due ex naufraghi è durata a malapena qualche mese.

L’omissione di Belen è stata prontamente sottolineata da Teo Mammucari mentre Soleil si è limitata a riderci su. La Sorge ha risposto con ironia e nonchalance alle frecciatine dei due conduttori de Le Iene, dimostrando autoironia e solarità. È stata al gioco anche quando sono stati tirati in ballo Alex Belli e Delia Duran sebbene Soleil abbia ammesso più volte di essere stufa di questo triangolo amoroso sbocciato al GF Vip.

Bufera su Twitter

La scelta di Belen non è particolarmente piaciuta ad alcuni telespettatori del programma di Italia Uno, che si sono lamentati su Twitter. “Belen è l’ultima persona sulla faccia della Terra che può fare la lista a Soleil”, ha scritto qualcuno. “Si vede palesemente che Belen e Soleil non si possono vedere”, ha sottolineato qualcun altro. “Belen, ma ringrazia che tuo fratello è stato con Soleil”, ha commentato furiosamente un fan della Sorge.