Soleil parla dell’ex Jeremias, imbarazzo di Ignazio Moser: “Non commento”

Soleil Sorge è tornata a parlare di Jeremias Rodriguez, con il quale ebbe una relazione nel 2019. Relazione che nacque a L’Isola dei Famosi. L’opinionista de la Pupa e il Secchione ha rilasciato delle dichiarazioni sull’ex innanzi a Ignazio Moser (il “cognato” di “Jere”), con il quale è stata ospite nell’ultima puntata di Isola Party. Le parole dell’italoamericana hanno provocato un poco di imbarazzo nel trentino che ha preferito, in modo saggio, levarsi dall’impiccio, guardandosi bene dal non “farla fuori dal vaso”. Anche perché, solo pochi giorni fa, la sua fidanzata Cecilia Rodriguez ha detto candidamente di essere stata contenta che Soleil e Jeremias si siano lasciati. Insomma, non proprio un complimento per la Sorge

A L’Isola Party, Valentina Barbieri ha chiesto alla Sorge un commento sul suo ex fidanzato. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 si è così espressa: “A L’Isola mi sono innamorata di Jeremias e poi ci siamo anche fidanzati. Tra noi tutto è iniziato a L’Isola dei Famosi, Anzi voglio essere precisa, qualche istante prima di iniziarla. Però no, non lo sto seguendo quotidianamente, però mi informo sui social e vedo qualche aggiornamento su quello che fa. In ogni caso non ho dubbi che farà un bellissimo percorso in Honduras. Sia lui che il padre Gustavo sono fortissimi”.

Parole al miele, nulla di fuori posto. Il punto è che collegato con Isola Party c’è stato pure Ignazio Moser, la cui compagna Cecilia, come poc’anzi accennato, non è stata proprio tenerissima nei confronti di Soleil nei giorni scorsi. L’argentina è arrivata a dire di essere contenta che Sorge si sia lasciata con suo fratello e che non le è mai stata amica, seppur quando l’ha frequentata si è divertita assieme a lei.

“Comunque stanno facendo bene (Jeremias e Gustavo all’Isola, ndr), te lo confermo. Mi tengo neutrale, non voglio entrare in terreni scomodi. Non voglio fare scivoloni o finire in sabbie mobili, quindi sto nel mio e non commento troppo questa situazione”, ha dichiarato Ignazio in risposta a Soleil, mostrando dell’imbarazzo e non volendo esprimere alcunché sul legame avuto da “Jere” con l’ex gieffina.

Dal canto suo l’italoamericana ha aggiunto che con Jeremias è rimasta in buoni rapporti seppur è da tempo che non lo sente. Inoltre ha detto di essere convinta che il suo ex, assieme al padre, se la caverà egregiamente in Honduras.

Cecilia Rodriguez: cosa ha detto circa il suo rapporto con Soleil

Cecilia, nei giorni scorsi, intervenuta a Casa Chi, quando le è stato domandato di Soleil, ha risposto in questi termini: “Sì è stata mia cognata e ci siamo anche frequentate. Però non c’è stato nessun rapporti di amicizia. Eravamo cognate, andavamo d’accordo, ma non era una mia amica”. Dopodiché è arrivato l’affondo: “Quando lei e Jere si sono lasciati ero contenta”. “Se c’era chimica artistica tra loro? No figurati lui è tutto tranne che artistico”, ha chiosato la sudamericana, dribblando la “questione” artistica. Questione evidentemente riferita al teatrino inscenato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil durante il Grande Fratello Vip 6.