Cecilia Rodriguez, stangata su Soleil: “Contenta sia finita con Jeremias…”

In una nuova intervista, la showgirl argentina parla della Sorge e ammette che tra loro non c’è mai stata un’amicizia

Cecilia Rodriguez torna a parlare di Soleil Sorge, ex fidanzata di Jeremias Rodriguez. Non è la prima volta che l’argentino prende parte all’Isola dei Famosi. Nel 2019 partecipò proprio insieme all’influencer italo americana, con cui nacque una storia d’amore. Fu l’Honduras a fare da cornice a questa relazione, che poi giunse al capolinea poco tempo dopo la fine del reality show. Al momento, Soleil è al centro della scena sul piccolo schermo. Dopo aver preso parte al GF Vip 6, dove ha dato vita alla tanto discussa soap opera con Alex Belli e Delia Duran, ora siede tra i giudici de La Pupa e il Secchione.

Di certo, la telenovela artistica non ha giovato molto alla Sorge per quanto riguarda gli ultimi televoti. Infatti, non è neppure arrivata in finale, nonostante all’inizio del reality si pensasse che sarebbe stata proprio lei a trionfare. Cecilia Rodriguez aveva già detto la sua sulla famosa chimica artistica, attaccando Delia Duran. Ora la sorella di Belen, commentando il percorso di Jeremias e papà Gustavo all’Isola 2022, svela il suo pensiero su Soleil. In nuova intervista con Casa Chi, non risparmia la Sorge. Le viene inizialmente fatto notare che l’ex gieffina sta seguendo Jeremias.

“Lo sta vedendo? Lo segue? Non ho capito… È stata mia cognata, ci siamo sempre viste, ma non abbiamo mai avuto un rapporto di amicizia. Non siamo rimaste amiche, non lo siamo mai state ecco. Eravamo cognate, ci vedevamo, andavamo anche d’accordo eh. Però, non abbiamo coltivato questo rapporto. Quindi, quando loro si sono lasciati ero contenta, sì!”

Detto ciò, Cecilia parla del percorso fatto da Soleil al GF Vip, dove è stata protagonista di molte polemiche per via della sua ‘chimica artistica’ con Alex Belli, il quale ieri l’ha ritrovata in tv a La Pupa e il Secchione.

“Ho seguito il Grande Fratello, quindi ho visto qualcosa. Ma non… No no, mio fratello è tutto tranne che artistico, quindi figurati se cercava questa chimica. Mio fratello è proprio umano, cerca rapporti umani. Il mondo dello spettacolo non gli interessa”

La Rodriguez prosegue parlando anche del rapporto che in Honduras si starebbe creando tra Jeremias e Roberta Morise. Qualcuno è convinto che quest’ultima stia sempre appiccicata all’argentino. Su questo punto, Cecilia precisa di aver conosciuto Roberta durante qualche evento e fa presente che con lei si è sempre comportata molto bene. Nonostante ciò, non può dire di conoscerla chissà quanto.

Sottolinea di essere gelosissima del fratello e, soprattutto, molta attenta a chi si avvicina a lui, anche perché ora è fidanzato con Deborah Togni. Detto questo, non può non far notare che “i rapporti è giusto averli soprattutto dentro a un reality”. Soprattutto, in Honduras si vanno a creare dei meccanismi particolari e spesso i concorrenti si sentono soli.

Certo, non è proprio il caso di Jeremias, che al suo fianco ha il papà Gustavo. Ma, tra la fame e le dure prove, è inevitabile comunque che si senta lontano da tutto il resto della sua famiglia. Pertanto, a detta di Cecilia, qualsiasi gesto di attenzione ci vuole.

“Dico che se non hanno atteggiamenti sbagliatissimi va bene un abbraccio, non è che uno può inventarsi delle storie che ci sono degli avvicinamenti solo perché uno sta simpatico all’altra persona. Non ho visto da parte di mio fratello niente di troppo, niente di sbagliato. Jeremias poi è molto attento, molto premuroso, sarà perché ha due sorelle. Non gli toccate le donne perché lui va fuori di testa”

Cecilia Rodriguez riserva belle parole a Deborah Togni, l’attuale fidanzata di Jeremias. La definisce una ragazza meravigliosa, che non ha mai giudicato il fratello. Ed ecco che la showigirl argentina parla anche di Belen. Le viene chiesto se arriverà prima un figlio suo e di Ignazio Moser o il terzo figlio della sorella. “Spero io prima! Mi auguro di poter fare prima questo figlio perché ho 32 anni, siamo pronti, abbiamo la casa, siamo sereni”, afferma Cecilia.