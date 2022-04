Alex Belli rivede Soleil in tv: lei scappa, poi l’attacco a Dayane Mello

L’incontro tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip a La Pupa e il Secchione di Barbara d’Urso, in onda su Italia Uno

Nuovo incontro tra Alex Belli e Soleil Sorge dopo la fine dell’esperienza al Grande Fratello Vip, dove sono stati protagonisti assoluti della sesta edizione. L’ex star di Centovetrine è stato invitato da Barbara d’Urso come ospite della quarta puntata de La Pupa e il Secchione. Nello show l’influencer italo-americana ricopre il ruolo di giurata. L’arrivo dell’attore non è stato apprezzato più di tanto dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Non appena Alex Belli è entrato in studio – sulle note di Chimica di Donatella Rettore e Ditonellapiaga – Soleil Sorge si è coperta il volto con la mano. La 28enne ha mostrato una certa insofferenza alla vista del “marito” di Delia Duran, con la quale ha instaurato un rapporto d’amore-odio nella Casa più spiata d’Italia. Subito dopo con il supporto del collega Federico Fashion Style Soleil ha abbandonato momentaneamente la trasmissione.

Un’uscita di scena alla quale Alex ha reagito con una grossa risata. Successivamente Federico Lauri e Soleil sono rientrati in studio e sono andati avanti con il proprio lavoro di giudici. Mentre la puntata de La Pupa e il Secchione andava in onda su Italia Uno – è stata registrata con qualche giorno d’anticipo – Belli ha attaccato sui social network Dayane Mello, una delle migliori amiche della Sorge.

Scontro tra Alex Belli e Dayane Mello

La modella brasiliana è insieme ad Andrea Dianetti la nuova conduttrice della Pupa Party, format streaming che commenta le vicende e dinamiche della nuova trasmissione di Barbara d’Urso. Dayane non è stata particolarmente contenta dell’arrivo di Alex nella trasmissione: non è infatti una novità che la Mello non sia una grande fan dell’attore.

“Mi rifiuto di vederlo, non mi piace. Lui ha umiliato Soleil”, ha affermato piuttosto disgustata Dayane Mello. Un’uscita poco felice che non è piaciuta più di tanto ad Alex Belli, che è sbottato su Twitter:

“Sapessi come non ti sopporto io. Sei falsa come Giuda. Quando mi incontri fai falsi sorrisi per depistare. Sei un’ipocrita”

A detta di Alex Belli dunque Dayane Mello farebbe il doppio gioco: parlerebbe male di lui davanti alle telecamere per poi salutarlo in privato, lontano dalle luci della ribalta. Al momento la 32enne non ha ancora controreplicato a queste dichiarazioni.

La confessione di Alex Belli ha però spaccato in due il pubblico: da un lato c’è chi si è schierato dalla parte dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi e chi invece ha preso le difese dell’ex fidanzata di Mario Balotelli.