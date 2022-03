Alex Belli e Delia, trappola a Medugno per finta paparazzata: com’è andata

Alex Belli e Delia Duran hanno teso una trappola ad Antonio Medugno. La notizia sta circolando da qualche ora sui social, ma adesso è arrivata la versione ufficiale dei diretti interessati. A portare a galla questa news flash è stata Deianira Marzano, che ha raccolto la testimonianza di qualcuno che sembrerebbe al corrente di questa finta paparazzata. Sì, proprio così: Alex Belli ha organizzato una finta paparazzata tra Delia e Medugno. Anzi, avrebbe organizzato, perché è la sua parola contro quella di Antonio. E della persona che ha segnalato la cosa a Deianira.

Secondo la testimonianza, infatti, Antonio Medugno è cascato nel tranello della coppia. La persona in questione ha parlato di una telefonata dell’ex concorrente al suo manager in cui manifestava la sua preoccupazione per questo interessamento improvviso di Alex. Dopo che lo ha attaccato durante il GF Vip, come mai questo interesse a lavorare con lui? Belli lo avrebbe telefonato per questioni di lavoro, dandogli appuntamento nel centro di Milano davanti a un parrucchiere. In realtà a quell’appuntamento c’era soltanto Delia Duran!

Pare che Delia sia stata affettuosa con Medugno durante questo appuntamento e ci siano stati degli abbracci. Quindi la conclusione della storia: la coppia avrebbe mandato dei paparazzi all’insaputa di Antonio e sarebbero state scattate delle foto ai due da soli, senza Alex, per un finto gossip. L’ennesimo modo per far parlare di loro? D’altronde è un po’ ciò che è successo durante il Grande Fratello Vip, dove Soleil Sorge si è resa complice di tutto. Dopo questo gossip riportato da Deianira, comunque, è arrivata la versione dei due diretti interessati. Antonio Medugno ha parlato della finta paparazzata con Delia:

“Ieri mi chiama Alex per una cosa lavorativa, dice di volermi vedere al centro di Milano e mi da appuntamento fuori da un parrucchiere. Vado lì e c’è solo Delia, Alex non c’è più. Chiacchieriamo del più e del meno, siamo fuori dal parrucchiere. Alla fine si era organizzata una paparazzata tra me e Delia. Alla fine non c’è stato niente neanche questa volta e nulla, loser game Belli. Non è andata bene”

Antonio ha poi aggiunto che il suo manager lo aveva avvertito di tutto questo. Puntuale stamattina è arrivata la replica di Alex Belli, che ha parlato di paparazzi presenti per sbaglio. Non ha però motivato la sua assenza all’appuntamento che lui stesso ha dato:

“Caro il mio Tik! Ringrazia il cielo che per sbaglio dal mio parrucchiere ti hanno scattato dei paparazzi! Ma controlla bene la didascalia perché non vorrei che con la foto sgranata pensassero fossi ancora io!”

Alex Belli, le risposte su Twitter da non perdere

Al tweet contro Medugno sono seguite una serie di risposte da parte degli utenti Twitter che lo hanno invitato a smetterla di fare queste cose. Alex Belli ha replicato… da Alex Belli! Per esempio una ragazza gli ha fatto notare che il GF Vip è finito, lui ha risposto così: “Ti do una news flash. Per me non è mai iniziato e né finito! Io sono…”. A chi invece gli ha scritto che è dura accettare che la luce si sia spenta è arrivata questa risposta: “La luce sono IO!”.