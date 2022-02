Cecilia Rodriguez bacchetta Delia Duran: “Mi sono sentita offesa”, l’affondo

L’amore libero di Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge ha fatto e sta facendo discutere anche fuori dal Grande Fratello Vip. Questa volta a intervenire ci pensa Cecilia Rodriguez, che ci tiene a bacchettare la modella sudamericana. Le dichiarazioni fatte da quest’ultima nella Casa di Cinecittà non vanno affatto giù alla sorella di Belen, la quale mette i puntini sulle ‘i’. Attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram, l’argentina vuole rispondere a una frequente domanda di molti dei suoi fan: sta seguendo questa edizione dello show condotto da Signorini?

Nel corso di questo sfogo precisa di non essere un’amante dei reality. Certo, non può dimenticare la sua partecipazione all’Isola dei Famosi nel 2015, programma che le ha dato tanto a livello umano e fatto capire tante cose. Nel 2017 è arrivata l’opportunità di partecipare al GF Vip e non voleva farlo. Successivamente le hanno proposto di prendervi parte con suo fratello Jeremias e così ha accettato. Ha trovato proprio nella Casa l’amore, con Ignazio Moser. Nonostante ciò, non rinnega nulla. Ma semplicemente non guarda molto la televisione.

Attraverso questo messaggio, Cecilia vuole difendere la sua cultura ed entra così nel dettaglio. Ha sentito spesso dire all’interno della Casa ‘sono sudamericana e noi sudamericani siamo così’. Chiaro il riferimento a Delia Duran e al suo amore libero con Alex Belli, che da tempo non convince neanche più il pubblico. Ebbene, la Rodriguez precisa che tale sua dichiarazione non corrisponde alla verità. Non nega che sudamericani ed europei sono diversi in certi aspetti. Ad esempio, in Sud America si è più calorosi e amano molto il contatto.

“Siamo nati in mezzo alla musica”, sottolinea la Rodriguez, facendo notare che determinati balli sono caratterizzati da movimenti sensuali. Questo non vuol dire che bisogna confondere con molto altro e lo spiega in modo perfetto Cecilia. “Però, non confondiamo una cosa per un’altra. Ci tengo tanto a dirlo: noi sudamericani non siamo tutti così”, dichiara la sorellina di Belen.

“Non è che voglio fare polemiche, volevo soltanto fare chiarezza, perché mi sono sentita offesa e lo dico nel sentire ‘noi sudamericani siamo così'”

Il triangolo artistico Belli-Delia-Soleil ha sicuramente generato molto caos e poca chiarezza. Più volte, le loro risposte non hanno soddisfatto le curiosità. Hanno tergiversato, hanno girato intorno alle parole, senza mai dare una chiara lettura al pubblico. Sono arrivati al punto di parlare di triangoli artistici e amore libero. Quest’ultima definizione viene contestata dalla Rodriguez.

“L’amore libero, per me è libero perché lasci essere chi vuole essere la persona che tu hai a fianco. Magari la puoi fare migliorare, le puoi far capire determinate cose. Libero in quel senso lì, non libero di andare con altre persone”

Cecilia non può negare che i sudamericani potrebbero essere, sotto alcuni aspetti, un po’ più aperti e aggiunge: “Ma nemmeno tanto”. Infatti, lei è sudamericana e certamente non è “così aperta nel mondo dell’amore”. Per lei “l’amore è quello tradizionale, quello da condividere con una sola persona”. La Rodriguez ci tiene che non passi un messaggio sbagliato con le dichiarazioni di Delia al GF Vip 6.

“Se volete vi dico il termine giusto e quello non è amore libero, amore libero è tutt’altro”, conclude così il suo lungo messaggio Cecilia. Nel frattempo, il triangolo artistico continua a generare nuove dinamiche e sicuramente stasera se ne parlerà parecchio. La puntata di giovedì 17 febbraio 2022 porterà all’elezione della seconda finalista e Lulù Selassié sembra essere in testa, sopra Soleil e Katia Ricciarelli.

La principessa dovrebbe, quindi, affiancarsi a Delia, approdata in finale solo grazie all’unione dei vari gruppi di fan, opposti a quelli dedicati alla Sorge. Ma come sempre, tutto può accadere!