GF Vip Alex Belli e Delia hanno ‘consumato’: Soleil in una valle di lacrime

Delia Duran e Alex Belli hanno aggiunto un altro tassello al ‘surreality’ che stanno mettendo in scena al GF Vip 6: nelle scorse ore avrebbero avuto un rapporto intimo. Il condizionale è d’obbligo, seppur ci sono pochi dubbi a riguardo, visto che a confessare che qualcosa è accaduto è stata la medesima modella venezuelana. E mentre il ‘Man’ è riuscito a riconquistare la sua amata, l’altra sua dolce metà, quella ‘chimico-artistica’ che di nome fa Soleil, è finita in una valle di lacrime. Ohibò! Ma come? Ma a che gioco stanno giocando l’italoamericana e la Duran? Soleil non era quella che aveva messo alla porta Belli con tanto di valigia e che aveva detto di non essere innamorata? E non era sempre quella che aveva chiuso con lui perché schifava i teatrini (di cui tra l’altro è pure lei personaggio principale/protagonista)? Per non parlare della Duran che è passata dal “basta, è finita, non sono più innamorata”, al cascare come una pera cotta in un amen dopo l’ingresso del ‘Man’.

Capitolo rapporti intimi: Delia e Alex, due notti fa, si sono scambiati dolci e piccanti effusioni. In quell’occasione lei confidò al compagno di non vedere l’ora di ‘consumare‘. Naturalmente non sono nemmeno mancate le tarantelle (“Non mi fido più di te” etc. etc. con Belli che per la milionesima volta si è presentato come colui che è stato travisato etc. etc.). Al di là dei soliti dialoghi fumosi, sembra proprio che la venezuelana e il parmense siano poi riusciti a lasciarsi andare all’amore, nella notte, tra mercoledì e giovedì. La Duran lo ha confermato a Lucrezia ‘Lulù’ Selassiè nelle scorse ore. “Guarda, è stato bellissimo…”, ha sussurrato.

GF Vip, Soleil Sorge crolla di nuovo: “Ora mi sento sola”

Sempre nelle scorse ore, Soleil ha avuto un altro crollo, finendo in una valle di lacrime, tra le braccia di Alex Belli (esatto, tutto vero, non è uno scherzo). “Ho fatto dei tweet perché sapevo che ti arrivavano per dart forza”, ha spiegato l’attore all’amica ‘artistica’. “L’unica cosa che mi dava forza qui dentro sono stati i tweet che hai fatto – ha risposto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne -. E anche quelli non li puoi più fare perché danno fastidio. L’unica cosa che mi ha fatto stare bene era la verità di amicizia e di rapporto che avevamo noi. Quindi ora basta, io mi sento sola”.

“Non è vero che sei qui per me, sei qui per recuperare il rapporto con tua moglie come è giusto che sia”, ha aggiunto Soleil in un momento di lucidità. Naturalmente Belli ha subito provveduto a riportare il discorso in tema ‘surrealiy’: “Io sono qua anche per te, ho combattuto tanto per quello che siamo stati, ho cercato di farlo capire in tutte le salse anche a Delia“.

“Ti credo, solo che è un po’ tutto… Anche in generale in Casa è un po’ tutto così…”, ha sussurrato Soleil. “In questa Casa qua c’è un’energia in stallo. Ok?”, la contro replica a effetto del ‘Man’ (che vuol dire energia in stallo?). “Ma è triste che io mi sono sbattuta così tanto”, ha aggiunto Sorge che poi è capitolata in un lungo pianto tra le braccia dell’ex Cento Vetrine. Dopo essersi ripresa si è sfogata di nuovo:

“Voglio solo tornare a casa a fare le mie cose creative, da sola, e a farmi i ca…i miei invece di stare qua e di essere messa in mezzo in situazioni che non mi appartengono e non sono mia vibe. Non ne posso più”.

“Tu sei parte integrante di questo avventura”, l’ha rassicurata Alex. “Mai una volta che ho sentito dire questa cosa qui dentro”, la chiosa di Soleil.