Simone, fonico Amici strega pubblico: bacia un fan, poi ballo con Celentano

Amici news: Simone il fonico è l’asso di Maria De Filippi

Non è la prima volta che vi parliamo di Simone, il fonico di Amici di Maria De Filippi, Uomini e Donne e di chissà quanti altri programmi che abbiamo visto tanto tempo fa nei programmi di Maria. All’epoca impazzirono tutti per questo ragazzone, al punto che fu la stessa De Filippi a farglielo notare scherzandoci sopra; il punto è che Simone è un ragazzo molto bello ed è per questo che non poteva passare inosservato agli occhi del pubblico che con i social network può scambiarsi fotografie, video, opinioni e quant’altro. Si può dire senza ombra di dubbio che Simone è uno dei tanti assi nella manica della conduttrice. Perché vi parliamo di lui? Ve lo diciamo subito.

News Amici, Simone strega il pubblico: un fan chiede il bacio

Oggi è stata registrata una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi e il Vicolo delle News ne ha pubblicato le anticipazioni proprio recentemente: non si è parlato soltanto delle due sfide a squadre, della nuova ammessa al Serale e dell’eliminato ma anche di un momento in cui è stato protagonista proprio Simone. Non sappiamo in che circostanza ma stando alle anticipazioni del Vicolo pare che Simone abbia dato un bacio a un ragazzo del pubblico: “Ad un certo punto della registrazione – si legge sul sito delle talpe del Web – un ragazzo del pubblico ha voluto baciare Simone il fonico e poi ha ballato con la Celentano”.

Amici di Maria De Filippi news, il ballo con Alessandra Celentano

C’entra anche Alessandra Celentano in tutto questo ma non sappiamo in che senso: avete letto come noi che Alessandra farà un ballo ma il Vicolo al momento non ha scritto altro su ciò che accadrà. Si tratterà comunque di un momento divertente che sdrammatizzerà i toni di una puntata molto pesante per alcuni. Se ne sapremo di più vi aggiorneremo senz’altro!