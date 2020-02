Amici anticipazioni: doccia fredda per Francesco, ancora eliminazioni

By

Anticipazioni Amici, la prima sfida a squadre: Javier Rojas punta su Talisa Ravagnani

Eccoci arrivati alle anticipazioni sulla prossima puntata di Amici 19 che vengono direttamente dal Vicolo delle News. La messa in onda sarà molto movimentata e ricca di emozioni contrastanti: da una parte infatti vedremo qualcuno particolarmente soddisfatto, dall’altra qualcuno sarà costretto a ingoiare bocconi amari e a lasciare la scuola. Ma veniamo al dunque. All’inizio della puntata Maria De Filippi farà esprimere una preferenza a tutti i concorrenti chiedendo loro chi vorrebbero con sé al Serale e chi dovrebbe quindi presentarsi dinanzi alla commissione esterna. La prima sfida sarà vinta dalla squadra di Gaia Gozzi; avendo Javier Rojas ricevuto i voti più alti comunicherà proprio lui il suo nome: si tratta di Talisa Ravagnani, sul cui esame vi abbiamo aggiornato qui.

Amici anticipazioni, la seconda sfida a squadre: doccia fredda per Francesco Bertoli

Lo stesso meccanismo caratterizzerà la seconda sfida della puntata che ha visto vincere la squadra di Giulia Molino; a distinguersi per la media particolarmente alta è stata proprio lei che aveva fatto il nome di Francesco Bertoli che quindi ha potuto presentarsi dinanzi alla commissione. L’esame fatto da Francesco è stato molto intenso perché il ragazzo ha dato il massimo ed è riuscito ad arrivare sino alla fine, quando però è stato bloccato: una vera e propria doccia fredda per il cantante che dovrà combattere ancora di più per arrivare al Serale.

Federico Pietrucci abbandona la scuola: le parole di Maria De Filippi in puntata

Vi ricordiamo infine che in puntata si è parlato anche dell’infortunio di Federico Pietrucci di cui vi abbiamo parlato proprio noi questa mattina: il ragazzo si è davvero infortunato e ha dovuto lasciare la scuola; ad annunciarlo è stata proprio Maria che gli ha anche fatto notare come essere infortunati porti bene. Nessun accenno invece alla possibilità di presentarsi il prossimo anno sebbene Pietrucci lo meritasse tutto.