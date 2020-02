Amici, Federico Pietrucci lascia per infortunio? Lite con Martina: le anticipazioni

Anticipazioni Amici, Federico Pietrucci lascia per infortunio: le ultime voci di corridoio

Brutte notizie per i fan di Amici: anticipazioni e news sul talent show di Canale 5 questa volta riguardano Federico Pietrucci, uno tra i ballerini più amati dai telespettatori che sarebbe arrivato quasi sicuramente al Serale per via della sua bravura. Premettiamo che le anticipazioni non riguardano la puntata ma momenti precedenti la registrazione: ciò significa che fino a quando non sarà registrata la puntata di domani non potremo avere la certezza dell’eliminazione del ballerino. Sì, avete letto bene: Federico Pietrucci ha dovuto lasciare la scuola di Amici. Cos’è successo esattamente? Ve lo spieghiamo subito.

Amici anticipazioni: discussione tra Federico e Martina, poi l’abbandono

Pare che Federico si sia innervosito durante una discussione con Martina Beltrami, a seguito della quale il ballerino avrebbe tirato un pugno contro il muro e si sarebbe infortunato. Inizialmente in pochi o volevano credere alle indiscrezioni di Amici videos, ma poi le sue anticipazioni hanno avuto conferma da parte di una pagina dedicata a Giulia Molino. “Fidati – queste le parole della pagina a commento del post che vedete sotto – che è più che vera, delle mie amiche di Roma che stavano all’hotel stasera me l’hanno confermato quindi anche meno…”. Pronta la risposta: “Ti riferisci a me? Io l’ho riportato non sapendo se fosse vera o falsa la notizia, visto che mi è stata mandata in direct. Quindi ho dovuto scrivere per forza non ufficiale”. L’altra pagina ha confermato: “Ah, okay, non lo sapevo […] comunque si è ufficiale…”.

Federico Pietrucci torna il prossimo anno ad Amici?

Il percorso di Federico Pietrucci ad Amici insomma sembra essersi interrotto con un abbandono per infortunio: una bruttissima notizia che, nel caso in cui fosse confermata nella registrazione di oggi, vedrebbe il ballerino fermarsi poco prima del tanto ambito Serale. Non si tratta comunque di uno stop definitivo, almeno a nostro avviso: anche Andreas Muller lasciò Amici per un infortunio e poi tornò l’edizione successiva, che vinse; lo stesso si può dire di Miguel Chavez, Federico Milan e Federica Marinari che ebbero la possibilità di ripresentarsi ai casting dopo l’eliminazione avvenuta prima del Serale. Insomma Federico potrà continuare a sognare in vista della prossima edizione del talent show.