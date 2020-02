Concorrenti Serale Amici, nuova ammissioni e decisioni difficili: le news

Amici Serale, tra i concorrenti ammessi anche Talisa Ravagnani: è stata Javier Rojas a volerla

Anche per lei è arrivato il momento di fare l’esame di ammissione ad Amici 19 e anche per lei sono arrivati tre “sì”: parliamo di Talisa Ravagnani che dopo la prima sfida a squadre delle registrazioni di oggi è stata portata al Serale direttamente da Javier Rojas. Cos’è successo esattamente? Semplice: Maria De Filippi aveva chiesto a tutti di pensare al nome di chi avrebbero voluto al Serale; il migliore della squadra vincitrice avrebbe poi comunicato questo nome e la persona interessata avrebbe potuto presentarsi dinanzi alla commissione. Così è successo: la squadra di Gaia Gozzi ha vinto, Javier è risultato essere il migliore e Talisa ha potuto presentarsi dinanzi agli esterni. Che l’hanno premiata con una bellissima maglia verde.

Serale Amici concorrenti: bocciatura per Francesco Bertoli (che scatena la lite nella commissione di canto)

Discorso diverso invece per Francesco Bertoli che è stato voluto fortemente da Giulia Molino, migliore della squadra vincitrice della seconda sfida, ma che purtroppo non è riuscito a convincere tutti i commissari; dev’essere stato proprio un brutto momento per il cantante perché Francesco è stato in grado di superare ben due step ma si è dovuto bloccare al terzo, probabilmente bocciato da Charlie Rapino. Le anticipazioni del Vicolo delle News parlano anche di uno scontro fra gli insegnanti nella terza prova della seconda sfida a squadre: Rudy Zerbi infatti ha contestato il voto di Anna Pettinelli e Stash Fiordispino che avevano preferito Francesco a Stefano nonostante l’esibizione non proprio perfetta. Che quest’apertura di Rudy nei confronti di Stefano sia spia di qualcos’altro? Che magari Zerbi abbia cambiato idea su Farinetti? Potrebbe darsi.

Gli altri concorrenti del Serale di Amici: mancano tre maglie verdi

Vediamo insieme ora chi sono i concorrenti rimasti e chi, almeno a nostro avviso, potrebbe ottenere la maglia verde:

Francesco: a rischio;

Jacopo: ammesso;

Martina: a rischio;

Stefano: a rischio;

Karina: a rischio;

Matteo: ammesso.

Siamo quasi sicuri che Jacopo Ottonello e Matteo Cogliandro prenderanno la maglia verde prima o poi. Diverso il caso degli altri concorrenti: Francesco dovrebbe vedersela con Martina Beltrami e Stefano, mentre Karina Samoylenko potrebbe non avere i voti più alti di tutti per potersi presentare alla commissione degli esterni. Staremo a vedere cosa succederà! Di certo tutti, chi più chi meno, meriterebbero di potersi esibire in prima serata!