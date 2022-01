Simone Di Pasquale affonda Todaro: Ballando con le stelle, addii al veleno

Arriva un nuovo affondo per Raimondo Todaro. Questa volta a parlare ci pensa Simone Di Pasquale, il quale prende il suo posto nel ruolo di coreografo ne Il Cantante Mascherato. Il fatto che il primo abbia lasciato Ballando con le stelle per raggiungere Maria De Filippi ad Amici ha fatto storcere un po’ il naso a qualcuno. In particolare, Milly Carlucci non ha mai nascosto quel senso di delusione provato a causa della sua decisione.

E mentre si ritrovava a esprimere il suo pensiero sui social, la conduttrice si è anche ritrovata a pensare ai cambiamenti che avrebbe dovuto fare all’interno delle sue trasmissioni. Innanzitutto, a Ballando è approdato Vito Coppola, il quale ha vinto questa edizione con Arisa. Dopo di che, ha necessariamente dovuto fare delle modifiche anche ne Il Cantante Mascherato. Al suo posto è arrivato, appunto, Di Pasquale.

Ed ecco che ora proprio Simone, attraverso una nuova intervista su Nuovo Tv, ha scelto di lanciare una bella frecciata a Todaro. A un mese dal ritorno sul piccolo schermo del programma televisivo, il ballerino ammette di essere davvero felice per l’opportunità che Milly Carlucci gli ha dato. Ad attirare l’attenzione sono sicuramente le sue parole su Raimondo. Non fa esplicitamente il suo nome, ma il riferimento sembra abbastanza chiaro.

“Chi se ne è andato prima di me, di certo lo ha fatto con modalità e obiettivi diversi dai miei. Per quello che mi riguarda, ho sempre avuto un confronto diretto con Milly e la produzione, da quando ho sentito l’esigenza di cambiare percorso professionale. È il mio stile – la chiarezza – nei rapporti di lavoro”

Impossibile non notare l’affondo a Todaro, che appare a suo agio e felice ad Amici di Maria De Filippi. Qui è riuscito a creare la sua squadra con i ballerini Serena, Christian e Mattia. Il loro percorso va avanti, con l’appoggio assoluto del professore. Sicuramente non mancano i richiami da parte di Raimondo per i suoi allievi e le discussioni con Alessandra Celentano, ma appare comunque molto sereno nel posto in cui si trova.

Dunque, sembra proprio che al momento non sia per nulla pentito della scelta che ha fatto. A detta di Di Pasquale, che pare riferirsi a lui nella dichiarazione sopra riportata, avrebbe però dovuto avere prima un confronto diretto con la Carlucci.

Oggi Simone sta organizzando i balletti che renderanno speciali le varie esibizioni dei 12 Vip che prendono parte a Il Cantante Mascherato. Nonostante ciò, non ha comunque intenzione di lasciare Ballando.

Non rivestirà il ruolo di maestro e non sarà presente nella giura. Ora sogna “un ruolo interattivo” magari per raccontare ai telespettatori il dietro le quinte, ovvero ciò che non va in onda.