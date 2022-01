Il Cantante Mascherato 2022 concorrenti, primi rumors: c’è anche Pretelli

By

La terza edizione del talent show Rai condotto da Milly Carlucci è ai nastri di partenza. Il programma tornerà sul piccolo schermo il prossimo 11 febbraio 2021 e si snoderà fino a fine marzo, suddiviso in 6 puntate. C’è grande fermento a un mese esatto dall’avvio della prossima edizione dello show. Sono tante le ipotesi su chi si nasconderà sotto le famose “maschere”. Ecco quali potrebbero essere i protagonisti di quest’anno.

La domanda che stuzzica la curiosità del pubblico, su cui si basa l’intero spettacolo, è: chi si cela sotto i costumi de Il Cantante Mascherato? A poche settimane dall’inizio della terza edizione della versione italiana di The Masked Singer il magazine Nuovo Tv, come riportato da Bubinoblog, ha provato a indovinare quali saranno, stavolta, otto tra i dodici aspiranti vincitori del varietà che si cimenteranno nelle sfide canore.

A quanto pare tra i papabili partecipanti dello show ci sono Ivana Spagna, Enrico Brignano, Fiordaliso, Giorgio Panariello, Paolo Kessisoglu, Marco Carta, Pierpaolo Pretelli e Cristina D’Avena. Recentemente ha fatto capolino anche il nome della terza classificata a Ballando con Le Stelle 2021, Sabrina Salerno. Ovviamente nessuno di questi può dare una conferma, che si avrà solo durante la messa in onda della trasmissione.

Il Cantante Mascherato 2022, il cast della terza edizione

Certa, per ora, è la presenza di Simone di Pasquale. Il ballerino storico di Ballando curerà le coreografie dello show, sostituendo Raimondo Todaro. In più da poco sono stati confermati i nomi di tre giudici: Flavio Insinna, Caterina Balivo e Francesco Facchinetti. Costantino della Gherardesca e Patty Pravo, invece, saranno sostituiti. Al loro posto, si è vociferato, dovrebbero aggiungersi Arisa, vincitrice della scorsa edizione di Ballando con le Stelle, e Morgan, classificatosi terzo a pari merito con Sabrina Salerno. Si tratta di nomi chiacchieratissimi, su cui ancora però non c’è stata conferma.

Un’altra new entry dovrebbe essere Vito Coppola. Il ballerino, maestro di Arisa a Ballando, a quanto pare farà parte del pool investigativo che dovrà cercare di scoprire chi si cela dietro le maschere insieme a Sara Di Vaira, al posto di Simone di Pasquale.

I vincitori delle scorse edizioni de Il Cantante Mascherato sono stati, rispettivamente, Teo Mammucari, vestito da Coniglio, e Red Canzian dei Pooh, travestito da Pappagallo dalle piume colorate.