Il Cantante Mascherato 2022, Arisa e Morgan giudici? “Più no che sì”

Chi saranno i giudici del Cantante Mascherato nel 2022? Non ci sono ancora molte certezze, o meglio non ci sono sull’intera giuria. Dei volti della passata edizione torneranno tre giurati su cinque: Caterina Balivo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. Lasceranno spazio ad altri personaggi dello spettacolo, invece, Patty Pravo e Costantino della Gherardesca, entrambi giurati in uscita nella nuova edizione. La cantante era presente sin dalla prima edizione del Cantante Mascherato, il conduttore invece è arrivato l’anno scorso. E già se ne va. Chi sostituirà questi due giudici in uscita?

Nei giorni scorsi sono circolati alcuni nomi e le voci su due fra tutti sono state insistenti. Il primo è quello di Morgan e il secondo è quello di Arisa, entrambi reduci da Ballando con le Stelle in cui hanno consolidato il rapporto con Milly Carlucci. La padrona di casa potrebbe portarli con sé anche in giuria al Cantante Mascherato 2022, soprattutto Arisa magari, visto che è ha vinto Ballando. Ma anche Morgan, finalista pure lui, farebbe comodo al programma: darebbe di sicuro di che parlare. Sebbene la Carlucci abbia dichiarato di non amare un certo tipo di trasmissioni.

Ebbene, a smentire queste voci ci ha pensato Bubino Blog. Secondo il noto sito, infatti, Arisa e Morgan non saranno i nuovi giudici del Cantante Mascherato 2022. Nonostante le voci insistenti e convincenti, insomma, le cose non starebbero così. “Su Arisa e Morgan per ora la bilancia pende sul no più che sul sì”, questo si legge su Bubino a proposito del destino dei due. Dunque dopo la finale a Ballando potrebbero non essere promossi a giudici del Cantante Mascherato 2022, la cui data d’inizio si avvicina sempre più.

Proprio perché la squadra di Milly è al lavoro per la nuova edizione è facile che nelle prossime settimane saltino fuori i nomi ufficiali di tutti i giudici del Cantante Mascherato 2022. Fino a quel momento si rincorreranno voci e ipotesi, che possono anche essere poi smentite da altre indiscrezioni. Come è successo oggi con Arisa e Morgan, con cui comunque potrebbero esserci delle trattative in corso. Ricapitolando, i tre nomi certi al momento sono solo quelli di Facchinetti, Balivo e Insinna.