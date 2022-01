Il Cantante Mascherato 2022: quando inizia e nuovi giudici in arrivo

By

Dopo Ballando con le Stelle Milly Carlucci torna in tv con canzoni, travestimenti e tanto divertimento

Tutto pronto per la terza edizione de Il Cantante Mascherato. Lo show di Milly Carlucci è stato riconfermato dalla Rai dopo il successo delle prime due edizioni, vinte da Teo Mammuccari (Coniglio) e Red Canzian (Pappagallo). La trasmissione partirà il prossimo venerdì 11 febbraio, subito dopo la fine del Festival di Sanremo previsto dal primo al cinque febbraio 2022. Il format andrà in onda poi il 18 e 25 febbraio. Pausa il 4 marzo per il galà su Lucio Dalla a 10 anni dalla morte.

Sei puntate in onda

Venerdì 11, 18 e 25 marzo le ultime puntate della terza edizione, i cui nomi dei cantanti in gara sono rigorosamente top secret. Il promo diffuso da Rai Uno svela però importanti novità in giuria. Dei cinque giudici solo tre sono stati confermati quest’anno. Ovvero: Caterina Balivo, Francesco Facchinetti, Flavio Insinna. Fuori Patty Pravo, presente fin dalla prima edizione, e Costantino della Gherardesca, new entry dello scorso anno.

Il nuovo giurato

Al posto della cantante e del conduttore potrebbe arrivare Morgan, reduce dall’ultima edizione di Ballando con le Stelle dove si è classificato al terzo posto. Secondo le indiscrezioni pare che di recente Marco Castoldi abbia avuta una importante riunione con Milly Carlucci e Stefano Coletta, il direttore di Rai Uno. Al momento, però, manca la conferma ufficiale. Dodici il numero dei concorrenti in gara a Il Cantante Mascherato 2022.

Il nuovo coreografo

Novità dietro le quinte: Simone Di Pasquale è il nuovo coreografo dopo l’addio di Raimondo Todaro. Quest’ultimo ha guidato i ballerini e i partecipanti in gara per ben due edizioni. Poi ha scelto di abbandonare Ballando con le Stelle e Il Cantante Mascherato per diventare Professore ad Amici di Maria De Filippi. Una scelta che è pesata anche sul rapporto privato tra Todaro e Milly Carlucci.

L’investigatrice a bordo campo

A Il Cantante Mascherato ritroveremo inoltre un’altra ballerina di Ballando con le Stelle: Sara Di Vaira. Quest’ultima tornerà ad indossare i panni di investigatrice a bordo campo, ruolo già ricoperto lo scorso anno in coppia con Di Pasquale.