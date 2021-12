Il Cantante Mascherato: Simone Di Pasquale prende il posto di Todaro

Mentre Ballando con le Stelle 2021 si avvia alla sua conclusione Milly Carlucci è già al lavoro alla prossima edizione de Il Cantante Mascherato. La terza, dopo il successo delle prime due, che tornerà in onda su Rai Uno l’11 febbraio subito dopo la fine del Festival di Sanremo. Lo show è stato confermato dalla Rai nella serata del venerdì sera.

Come riporta BubinoBlog, Milly Carlucci ha annunciato in un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano che Simone Di Pasquale sarà il nuovo coreografo de Il Cantante Mascherato. L’insegnante di Ballando con le Stelle prende dunque il posto di Raimondo Todaro, che per Amici ha chiuso ogni rapporto lavorativo con la Carlucci.

Un grande riconoscimento per Simone Di Pasquale, che è stato già nel cast de Il Cantante Mascherato 2021 come investigatore speciale insieme alla collega Sara Di Vaira, altra nota ballerina di Ballando con le Stelle. Milly ha fatto sapere:

“Simone Di Pasquale ha un valore artistico importante nel ballo e fuori dal ballo. Ha imparato a fare televisione ed è in sintonia con la rete. Rai 1 ha un certo modo di porsi nei confronti della famiglia, dai bambini ai nonni. Ci vuole un certo modo di essere, corretto, pulito, non noioso, simpatico e spiritoso. Simone potrà fare molto in futuro e in tanti ruoli”

Simone Di Pasquale lascia Ballando con le Stelle

Il nuovo ruolo a Il Cantante Mascherato arriva dopo l’addio di Simone Di Pasquale a Ballando con le Stelle. Presente fin dalla prima edizione, trasmessa nel 2005, il ballerino ha deciso di dire addio al varietà del sabato sera dopo sedici anni. Il motivo? Una scelta dettata principalmente dall’età visto che Simone ha compiuto 43 anni.

In futuro non è escluso però un ritorno dietro le quinte del programma, magari in una veste tutta nuova. Milly Carlucci crede molto nelle potenzialità di Simone Di Pasquale, che in questi anni ha fatto anche altre esperienze televisive importanti al di là di Ballando con le Stelle.

Lo scorso anno, ad esempio, è stato inviato speciale della trasmissione per Italia Sì di Marco Liorni. Nel 2013 è stato invece conduttore su Rai Uno della Finale dei campionati europei di tango. Dal 2000 Simone possiede pure una scuola di danza a Roma e una società di organizzazione d’eventi.

E la vita privata? Dopo la rottura con Natalia Titova Simone Di Pasquale non si è mai sposato e non ha ancora figli. Dall’estate 2021 è legato a Maria, una donna che non fa parte del mondo dello spettacolo.