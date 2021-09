By

Simone Di Pasquale ha ritrovato la serenità in amore. Da qualche mese il ballerino di Ballando con le Stelle fa coppia fissa con Maria, una donna che non fa parte del mondo dello spettacolo. Come spiegato da Di Pasquale al settimanale Nuovo Tv si tratta di un ritorno di fiamma: ha conosciuto la nuova compagna anni fa ma solo di recente è scoccata la scintilla tra i due.

Il primo incontro tra Simone Di Pasquale e Maria risale a ben 14 anni fa ma poi entrambi, dopo una breve frequentazione, hanno preso strade differenti. I due sono sempre rimasti in contatto, seppur saltuariamente, fino a quando la donna non è venuta a Roma, dove vive Simone, per partecipare a un torneo di paddle. Simone e Maria si sono rivisti e hanno così iniziato ad uscire con regolarità.

Oggi formano una coppia molto unita e affiatata anche se Simone Di Pasquale e Maria hanno scelto di vivere il loro amore giorno dopo giorno, senza fare troppi progetti a lungo termine. Il 43enne, però, non ha nascosto la voglia di matrimonio e figli. Ad oggi, infatti, Simone non si è mai sposato e non è ancora diventato papà.

Simone Di Pasquale ha ammesso, inoltre, di amare molto la semplicità di Maria, che è una ragazza semplice con i suoi stessi valori e principi. Un rapporto, poi, che fa stare molto bene il ballerino, pronto a delle novità importanti sul fronte professionale…

Simone Di Pasquale lascia Ballando con le Stelle

Simone Di Pasquale è pronto a dire addio a Ballando con le Stelle. L’edizione alle porte – quella in partenza su Rai Uno il prossimo 16 ottobre – sarà l’ultima per il ballerino e maestro. Il motivo di questa scelta? Da una parte pesa l’età anagrafica mentre dall’altra c’è la voglia da parte di Simone di dedicarsi ad altri progetti lavorativi.

Simone Di Pasquale ha espresso la volontà di fare altro e sta ragionando con Milly Carlucci sul da farsi. Il danzatore spera infatti di continuare a lavorare con la conduttrice Rai. Il loro sodalizio va avanti dal 2005: Di Pasquale è presente a Ballando con le Stelle fin dalla prima edizione.

Simone Di Pasquale potrebbe diventare il nuovo inviato del varietà del sabato sera ma potrebbe anche ampliare il suo ruolo a Il Cantante Mascherato, dove è stato uno degli investigatori dello scorso inverno. Di Pasquale si è detto addirittura pronto a partecipare come concorrente della trasmissione.