Simone Cristicchi accusato di plagio a Sanremo: Claudio Baglioni dice la sua

Simone Cristicchi viene accusato di plagio con Abbi cura di me al Festival di Sanremo 2019: Claudio Baglioni risponde

Al Festival di Sanremo 2019, Simone Cristicchi sembra essere uno dei favoriti alla vittoria. Il cantante riesce a posizionarsi sempre tra i preferiti delle varie classifiche. Ma ecco che spunta la polemica anche sul suo brano Abbi cura di me. In queste ultime ore, l’artista è stato accusato di plagio. Per molti, la canzone che ha scelto di portare al noto Festival rimanderebbe alla colonna sonora del film Risvegli, di Randy Newman. Scendendo nel dettaglio, a rendere nota questa somiglianza ci ha pensato Ciro Caravano dei Neri per Caso, che sui social avrebbe acceso un caso. L’artista ha sottolineato che il brano di Cristicchi gli suonava familiare, ma solo per la parte strumentale. Per lui non si tratta di plagio in quanto “il diritto in materia di musica (solo da queste parti) l’orchestrazione e l’arrangiamento non dà diritti, né doveri: non esiste”. Nonostante questa sua precisione, la polemica continua e durante la conferenza stampa Rai dell’8 febbraio, un giornalista informa Claudio Baglioni di quanto sta accadendo.

Simone Cristicchi e il caso sul plagio, parla Baglioni: “Non ho nessuna titolarità”

Tra le varie domande, durante la conferenza stampa della quarta puntata del Festival, c’è quella di un giornalista che chiede a Baglioni un parere sul presunto plagio che riguarda Cristicchi. Il direttore artistico, però, non ha dubbi: “Per affermare tutto questo ci vuole una rivendicazione da parte degli auturi che si ritengono plagiati”. Non solo, Baglioni è convinto di non avere alcuna “titolarità” per il caso, in quanto per risolvere questo tipo di questioni vi sono tribunali e giurie. “Qualsiasi cosa noi dicessimo potremmo ricevere una denuncia per diffamazione”, afferma Claudio. Secondo il direttore artistico, se qualcuno degli autori dovesse ritenersi “usurpato” dovrà rivolgersi alle autorità.

Simone Cristicchi al Festival di Sanremo 2019: Baglioni non ha alcuna responsabilità su possibili plagi dei brani

Non solo, per rispondere alla domanda del giornalista, Baglioni spiega che il programma non ha alcuna responsabilità sui possibili plagi. Infatti, afferma che loro scelgono semplicemente i brani più validi tra le tante proposte. Il problema andrebbe a colpire solo l’artista in questione, poiché da parte della trasmissione non vi è assolutamente alcuna responsabilità. Dopo Achille Lauro, anche Cristicchi finisce nella bufera.