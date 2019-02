Achille Lauro a Sanremo con Morgan: scoppia il caso sulle droghe

Achille Lauro durante la quarta puntata del Festival di Sanremo canterà con Morgan: scoppia la polemica

Achille Lauro questa sera duetterà con Morgan al Festival di Sanremo 2019. La quarta puntata, infatti, vedrà i concorrenti in gara esibirsi insieme ad altri cantanti. Il rapper finisce nella bufera a causa della sua scelta di duettare insieme al cantautore, che qualche anno fece scoppiare il caos a causa di alcune sue dichiarazioni sulla droga. Quell’anno, Morgan finì inevitabilmente nel mirino di giornalisti e critici, che lo accusarono duramente. Nel frattempo, Achille si ritrova sommerso dalle polemiche a causa del brano Rolls Royce, che per molti rappresenterebbe un inno all’ecstasy. Lui stesso ha negato, rivelando che invece il titolo si riferisce a un marchio che riprende un certo stile di vita. Il passato del rapper ha probabilmente portato il pubblico a credere che la sua canzone si riferisse proprio alla droga. Anche Claudio Baglioni, durante la conferenza stampa dell’8 febbraio, ha fatto la sua stessa precisazione, quando un giornalista ha scelto di aprire questa questione.

Achille Lauro nella bufera: Claudio Baglioni e Claudio Fasulo rispondono

Il giornalista fa presente a Baglioni che Achille, non solo si esibisce con un pezzo che sarebbe un inno alle droghe, ma duetterà anche con Morgan. Quest’ultimo, qualche anno fa, come vi abbiamo ricordato, è stato protagonista di un caso scoppiato proprio a causa di alcune sue dichiarazioni sulle droghe. Ed ecco che Baglioni ci tiene a precisare che il brano presentato da Achille non rappresenta affatto un inno all’ecstasy, anzi secondo lui si tratta di un testo avvincente. A rispondere ci pensa anche il vicepresidente Rai, Claudio Fasulo. Quest’ultimo non trova giusto il parallelismo tra Achille e Morgan: “Il parellelo con Morgan non è coerente, Morgan fu al centro dell’attenzione per un’intervista. Achille nella canzone parla di icone pop, con un sottotesto di fragilità”.

Achille Lauro finisce nel caos al Festival di Sanremo

Scoppia dunque la polemica sul duetto che porteranno, nel corso della quarta puntata, Achille e Morgan. Baglioni, inoltre, precisa di non capire nulla sulle droghe: “Sarei l’esperto meno indicato sulla questione”. Vi anticipiamo che i due cantanti saranno, secondo la scaletta delle esibizioni di questa quarta puntata, gli ultimi a salire sul palco dell’Ariston.