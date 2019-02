Sanremo 2019 stasera quarta puntata: scaletta cantanti e ospiti

Festival di Sanremo 2019 scaletta quarta puntata: i cantanti in gara e l’ordine delle esibizioni

Claudio Baglioni assicura che questa quarta puntata del Festival di Sanremo 2019 sarà la più sorprendente. Ricordiamo che questa sera saliranno sul palco dell’Ariston ben 24 ospiti, che duetteranno con i cantanti in gara. Il direttore artistico preferisce non parlare di duetti, bensì di collaborazioni e performance. Gli artisti che accompagneranno i concorrenti riusciranno a soddisfarre proprio tutti i telespettatori. Una serata molto importante, su cui hanno lavorato parecchio. La scaletta, che annuncia l’ordine delle esibizioni di questa quarta puntata, è stata rivelata dal vicedirettore Rai Claudio Fasulo, durante la conferenza stampa. Secondo quanto rivelato, i cantanti saliranno sul palco nel seguente ordine:

–Federica Carta e Shade, con Cristina D’avena

–Motta con Nada

–Irama con Noemi

–Patti Pravo e Briga con Giovanni Caccamo

–Negrita con Enrico Riggeri e Roy Paci

–Il Volo con Alessandro Quarta

–Arisa con Tony Hadley e i Kataklò

–Mahmood con Guè Pequeno

–Ghemon con Diodato e i Calibro 35

–Francesco Renga con Tony Bungaro ed Eleonora Bagnato

–Ultimo con Fabrizio Moro

–Nek con Neri Marcoré

–BoomDaBash con Rocco Hunt

–Zen Circus con Brunori Sas

–Paola Turci con Beppe Fiorello

–Anna Tatangelo con Syria

–Ex Otago con Jack Savoretti

–Enrico Nigiotti con Paolo Jannacci

–Loredana Bertè con Irene Grandi

–Daniele Silvestri con Manuel Agnelli

–Einar con Biondo e Sergio Silvestre

–Simone Cristicchi con Ermal Meta

–Nino D’Angelo e Livio Cori con i Sottotono

–Achille Lauro con Morgan

Nel corso di questa quarta puntata del Festival, dunque, saliranno sul palco ben 24 artisti. Da Ermal Meta e Fabrizio Moro, che hanno vinto la scorsa edizione con Non mi avete fatto niente, ai giovani Rocco Hunt e Guè Pequeno. Una puntata ricca di sorprese per i telespettatori, che non vedono loro di assistere a queste 24 esibizioni. Rispetto alle altre serate ci saranno, dunque, meno momenti dedicati all’intrattenimento, che però ovviamente non mancheranno. Infatti, spesso i conduttori si intrattengono con i vari ospiti, che questa sera saranno impegnati nelle varie esibizioni con i concorrenti in gara.

Festival di Sanremo 2019: tra gli ospiti della quarta puntata Liguabue

Ma per quanto riguarda gli ospiti vogliamo annunciarvi che le anticipazioni non finiscono qui. Infatti, nel corso della quarta puntata, salirà sul palco dell’Ariston anche Ligabue. Claudio Baglioni, durante la conferenza stampa, anticipa che insieme al noto cantante renderanno omaggio a Francesco Guccini.