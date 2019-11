Simona Ventura sposa Giovanni Terzi: Bettarini testimone di nozze

Stefano Bettarini testimone al matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi

Fervono i preparativi per il matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi. Insieme solo dallo scorso anno, la conduttrice Rai e il giornalista e opinionista hanno deciso di diventare marito e moglie nel 2020. E il settimanale Chi ha spifferato i nomi dei testimoni di nozze, che sono del tutto inaspettati per chi segue la cronaca rosa. Stando a quello che si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini, Terzi avrebbe chiesto a Stefano Bettarini – ex marito di Super Simo – di essere il testimone di nozze. Non solo, Giovanni lo avrebbe chiesto pure a Niccolò, il figlio di Simona e Bettarini. Entrambi, a quanto pare, avrebbero immediatamente accettato l’invito.

Stefano e Niccolò Bettarini testimoni di nozze di Giovanni Terzi

Dunque i testimoni di nozze di Giovanni Terzi saranno – stando a quello che spiffera Chi – Stefano e Niccolò Bettarini. Segno che c’è grande armonia nella nuova famiglia allargata di Simona Ventura. La presentatrice e l’ex marito si sono riappacificati di recente dopo un lungo periodo di dissidi e problemi e l’ex calciatore non ha mai nascosto di apprezzare il nuovo amore dell’ex moglie. Un apprezzamento reciproco, visto che Terzi ha sostenuto fino all’ultimo Bettarini all’Isola dei Famosi, inviando più di un messaggio a Nicoletta Larini, attuale compagna di Stefano.

Simona Ventura e Terzi sono andati a vivere insieme

Prima del matrimonio – la cui data non è stata ancora svelata -Simona Ventura e Giovanni Terzi sono andati a convivere. “Abbiamo trovato la casa dei nostri sogni”, ha confidato la 54enne.