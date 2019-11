Simona Ventura e Giovanni Terzi si sposano l’anno prossimo: l’annuncio della presentatrice

Ennesimo colpo di scena nella vita sentimentale di Simona Ventura. Sulle pagine del settimanale Oggi, nel numero in edicola da giovedì 21 novembre, la conduttrice Rai ha annunciato le nozze con l’attuale compagno, il giornalista e scrittore nonché opinionista di Storie Italiane Giovanni Terzi. Il lieto evento è fissato al 2020 anche se per il momento Super Simo non ha voluto svelare la data. In attesa di scoprirla, la presentatrice e il fidanzato stanno traslocando in una casa più grande. E sì, perché a 12 mesi dal colpo di fulmine che ha travolto entrambi, Simona e Giovanni hanno deciso di andare a vivere insieme. Un passo naturale che precede dunque il matrimonio, che sarà il secondo per entrambi.

Le parole di Simona Ventura sul matrimonio con Giovanni Terzi

“Io e Giovanni abbiamo deciso di sposarci. Sappiamo solo che sarà nel 2020 e siamo tutti e due dell’idea che succederà all’improvviso. Abbiamo trovato la casa dei nostri sogni per tutta la tribù dei nostri figli e a breve traslocheremo”, ha dichiarato Simona Ventura ad Oggi. “Ancora oggi, dopo dodici mesi trascorsi insieme, mi sveglio ogni mattina e non mi capacito del un regalo immenso che mi ha fatto la vita facendomi incontrare Giovanni. Non speravo più di innamorarmi e soprattutto, di incontrare l’uomo dei miei sogni, invece è accaduto”, ha aggiunto la 54enne, che ha festeggiato il primo anniversario con Terzi con una romantica vacanza alle Mauritius.

Giovanni Terzi innamorato pazzo di Simona Ventura

“Sin dalla prima sera dentro me ho sentito che l’avrei amata. Dovevo ancora baciarla e già sapevo che non ci saremmo più lasciati. È lei che aspettavo. Simona è una donna di una dolcezza e di una generosità incredibile con chi ama. Mi sono innamorato di lei anche per come ama i suoi figli e la sua famiglia. Una donna così non poteva non essere speciale”, ha detto invece Giovanni Terzi, figlio del celebre giornalista Antonio.