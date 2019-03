Isola dei famosi, Giovanni Terzi dalla parte di Stefano Bettarini: scambio di messaggi tra il fidanzato di Simona Ventura e Nicoletta Larini

Stefano Bettarini conta un supporter d’eccezione a l’Isola dei famosi. Tra i fan che lo seguono e fanno il tifo per lui all’interno del reality si è palesato poche ore fa anche l’attuale fidanzato dell’ex moglie Simona Ventura, ovvero: Giovanni Terzi. Il giornalista, in risposta ad un commento lasciato da Nicoletta Larini, ha manifestato tutto il suo affetto al naufrago. La fidanzata di Bettarini, a sua volta, aveva commentato una foto di Terzi e Simona Ventura insieme, facendo i complimenti alla coppia. Tra la Ventura e Bettarini è ufficialmente il sereno e gli attuali rapporti con loro ex e i rispettivi fidanzati non fa altro che confermarlo.

Isola 2019, Nicoletta Larini scrive a Giovanni Terzi: la reazione del fidanzato di Simona Ventura

La foto pubblicata da Giovanni Terzi (uno scatto romantico di lui e Simona Ventura) ha raggiunto in poco tempo un numero incredibile di like. Alle persone piace questa coppia e, dai commenti lasciati su Instagram, diversi sono gli utenti che sembrano contenti per loro. Tra questi, per esempio, c’è anche Nicoletta Larini che a Terzi ha scritto: “Come traspare il vostro amore”. La risposta di Terzi? Non è tardata ad arrivare, ed ha fatto luce sul pensiero che oggi lui ha di Bettarini. Dopo una serie di faccine e cuoricini il fidanzato della Ventura ha scritto a Nicoletta: “Aspettando il grande Stefano”. Adesso, dunque, sappiamo che a l’Isola Stefano ha un altro fan.

Stefano Bettarini a l’Isola dei famosi continua il suo gioco dopo l’eliminazione: la reazione di Nicoletta

Stefano Bettarini, dopo essere stato eliminato al televoto dal pubblico da casa, a l’Isola dei famosi ha deciso di continuare il suo percorso rimanendo (insieme a Kaspar Capparoni) su l’Isola che non c’è. Nicoletta, fin dalla prima sera, si è detta d’accordo con questa decisione.