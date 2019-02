Stefano Bettarini rimane a l’Isola dei famosi: la reazione di Nicoletta

Isola dei famosi, Stefano Bettarini rimane in gara dopo l’eliminazione: la reazione di Nicoletta Larini

Tra le principali fan di Stefano Bettarini a l’Isola dei famosi c’è sicuramente lei, la fidanza: Nicoletta Larini. La giovane, ospite fissa in tutte le puntate, ha fino ad oggi dimostrato il suo sostegno e il suo amore al naufrago in tutti i modi possibili. Sui social e in TV Nicoletta non fa altro che parlare di Stefano, a lui dedica messaggi e dediche romantiche ad ogni ora del giorno e della notte e, in qualsiasi talk televisivo in cui si trova, non si tira indietro quando c’è da prendere le difese del suo fidanzato. Ieri sera, quando è stato comunicato a Stefano Bettarini che avrebbe dovuto lasciare l’Isola, il risultato del televoto ha spiazzato anche lei. Nel reality, comunque, Stefano ha deciso di rimanere mettendosi in gioco su l’Isola che non c’è. Una decisione questa che non ha per niente stupito Nicoletta (che anzi lo aveva previsto).

Stefano Bettarini non lascia l’Isola dei famosi: Nicoletta Larini dice la sua sui social

Nicoletta Larini, pur avendo voglia di riabbracciare Stefano Bettarini, si è detta fiera e contenta della decisione di lui di prolungare la sua permanenza in Honduras. “Amore mio hai fatto un percorso bellissimo” ha scritto Nicoletta su Instagram stories dopo la puntata “Sono fiera di te, di quello che hai fatto e dato. Altrettanto fiera che sei rimasto. Sei una forza della natura. Ti amo e ti aspetto fino alla fine”. A lei, come ribadito in più occasioni (e come vi abbiamo raccontato per esempio qui), manca tantissimo il suo fidanzato, ma è anche consapevole che in questo momento si trova nella posizione di doverlo supportare e appoggiare in tutto e per tutto nella sua esperienza.

Nicoletta Larini a Mattino 5: il commento post puntata della fidanzata di Stefano Bettarini

Nicoletta Larini, ospite di Federica Panicucci, oggi a Mattino 5 ha di nuovo ribadito di non essere per niente stupita dalla decisione di Stefano Bettarini di prolungare la sua esperienza a l’Isola dei famosi. La stessa, inoltre, ha affermato di essere contenta che il fidanzato possa godersi questa esperienza con Kaspar Capparoni.