Simona Ventura o Romina Power alla conduzione del Grande Fratello Vip?

Chi sarà la nuova conduttrice del Grande Fratello Vip? Si parla di Simona Ventura e Romina Power

Continuano a trapelare indiscrezioni sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo l’addio di Ilary Blasi, che ha deciso di percorrere nuove strade lavorative, Mediaset sta scegliendo la giusta conduttrice. E secondo una soffiata riportata da Tv Blog in queste ore si stanno vagliando due nomi nuovi: quelli di Simona Ventura e Romina Power. Stando a quello che scrive il sito, Super Simo potrebbe tornare su Canale 5 dopo la breve esperienza in Rai con The Voice. E dopo aver condotto per tanti anni l’Isola dei Famosi potrebbe tornare alla guida di un reality importante come il GF Vip. L’ex moglie di Albano Carrisi sarebbe invece la giusta candidata per dare freschezza e nuova linfa vitale al programma. A queste due ipotesi, che la rete starebbe vagliando in queste ore, non va dimenticata la terza probabilità: quella di promuovere Alfonso Signorini da opinionista a conduttore della trasmissione. Quest’ultima idea sarebbe in pole position ma non sono esclusi colpi di scena dell’ultima ora. Chi la spunterà?

Alessia Marcuzzi: niente Grande Fratello Vip 4

Nelle scorse settimane si era parlato con una certa insistenza di Alessia Marcuzzi al Grande Fratello Vip. Ipotesi che sembra tramontata di recente. Pare che alla Pinella verrà affidato Music Farm, il format Rai di recente acquistato da Mediaset, che dovrebbe partire a gennaio 2020 al posto dell’Isola dei Famosi. Quest’ultima, dopo i flop delle ultime edizioni, dovrebbe restare in soffitta per un po’. Cestinata pure la possibilità di vedere Barbara d’Urso: la conduttrice napoletana ha già chiarito che tornerà il prossimo anno con la versione Nip del Grande Fratello, considerato il grosso successo riscosso quest’anno.

I probabili concorrenti del Grande Fratello Vip 4

Con una conduttrice ancora da scegliere, poco e nulla si sa dei probabili concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip. A quanto pare i provini non sono ancora iniziati e lo show potrebbe cominciare più tardi rispetto al solito. Una scelta dettata anche dalla volontà di dare maggiore spazio a Temptation Island Vip, che andrà in onda a fine settembre e avrà più puntate rispetto al 2018.