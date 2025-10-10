Simona Ventura parla del ritorno di d’Urso in TV e traspare un certo fastidio

Simona Ventura si svela dopo essere tornata in TV come conduttrice, questa volta al Grande Fratello 2025. La presentatrice parla anche dei suoi colleghi, come Barbara d’Urso e Alfonso Signorini. Non solo, nella sua nuova intervista per Gente, ripercorre i momenti difficili della sua carriera. Infatti, Super Simo torna a condurre un reality show dopo ben 15 anni di stop. Ma il suo ritorno a Mediaset, avvenuto inizialmente nei panni di opinionista de L’Isola dei Famosi 2025, non è l’unico di cui si parla.

Quello della d’Urso in Rai sta facendo parlare ancora di più. Accantonato il ruolo di ‘regina’ al timone di un programma, Barbara torna in televisione in vesti inedite, ovvero come concorrente di Ballando con le Stelle. Cosa ne pensa di questo la Ventura?

“Sono felice di questo, anche se io ho sempre lavorato e non mi sono mai fermata. Ritengo che siamo tutti e tutte azioni in borsa (nel gergo finanziario toro indica un ottimo periodo, orso invece definisce il momento di crisi). Un periodo toro e un periodo orso. Per me è sempre stato importante il famoso piano B che mi ha permesso di continuare a lavorare”

Mentre la d’Urso approda in Rai, lei la lascia per Mediaset. Ebbene per Simona il saluto è stato positivo. “Ci siamo lasciati molto bene, con grande stima, mi hanno dato l’opportunità di andare a Mediaset. Sono stati la mia casa per tanto tempo e so per certo che fanno il tifo per me”, spiega sul settimanale. Oggi non si pente di nessuna scelta fatta nel corso della sua carriera, durante la quale a un certo punto ha anche scelto di rallentare, prendendone i rischi, per stare vicina ai figli.

“Ma, ripeto, non ho mai smesso di lavorare”, continua a precisare. Sembra che, con questa precisazione, la conduttrice voglia un po’ mettere le distanze tra la sua situazione e quella di Barbara, che per circa due anni è stata lontana dal mondo della TV, anche con un certo fastidio.

Simona Ventura e il suo elogio ad Alfonso Signorini

Non c’è spazio solo per le domande sulla d’Urso, ma anche per quelle legate al suo predecessore, Alfonso Signorini, che scorsa settimana l’ha elogiata. Lei stessa ha ammesso di aver ricevuto dei consigli da lui, durante il suo saluto nella prima puntata del Grande Fratello 2025. La Ventura ci ha tenuto a difendere il suo collega, ritenendo che abbia fatto un ottimo lavoro, al di là dei “risultati un po’ così così” che potrebbe aver ottenuto nelle passate edizioni:

“Non è assolutamente vero… Alfonso ha fatto un lavoro eccellente… Non dimentichiamoci che ha fatto sei mesi all’anno di Grande Fratello Vip per sei anni…In totale fanno tre anni di diretta… Per me è un vero eroe della Tv…”

Nel corso di questa intervista, la Ventura ci tiene a precisare che dietro le quinte del suo GF c’è il lavoro di “una grande squadra” e che lei è anche un’autrice: “Firmo anche il programma”. Hanno lavorato tutti insieme sulla scelta del cast, durante la quale le ha ascoltato ciò che le è stato chiesto. Ma allo stesso tempo non rinnega le sue idee e tutti insieme trovano un punto di incontro.