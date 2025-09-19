Ballando, d’Urso si fa male e La Rocca svela: “Non deve essere facile per lei”

Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca a Ballando con le stelle rappresentano, sicuramente, già una delle coppie più affiatate. I due, tramite i video che l’ex volto Mediaset condivide ogni giorno su Instagram, dimostrano di essere in totale sintonia. A confermare questo ci pensa lo stesso ballerino, che rilascia una nuova intervista per il nuovo numero di Gente. Il tutto accade mentre Barbara si fa male. Nulla di grave e la stessa conduttrice fa il tifo per sé stessa, apparendo più raggiante che mai.

I fan saranno felici di rivedere la d’Urso così sprizzante di gioia, mentre condivide aggiornamenti legati alla sua nuova avventura televisiva. Probabilmente qualche anno fa nessuno avrebbe mai potuto immaginare che sarebbe diventata una concorrente del talent show di Milly Carlucci. Eppure ciò è accaduto e Barbara appare comunque molto felice di questo. Nei giorni scorsi, la d’Urso si è svelata, parlando di alcuni retroscena legati a questa nuova esperienza e non solo.

Intanto, in queste ore, condivide un video che la ritrae in auto, mentre si dirige a svolgere le prove con Pasquale. Informa, però, i fan che ieri, durante le prime prove in studio per valutare gli spazi, si è fatta male: “Mi sono data da sola un calcio col tacco”. Nonostante ciò, Barbara resta super positiva: “Ma è tutto bellissimo! Vai Carmelita! Resisti!”. Non solo, scrive “resilienza” per descrivere questo suo momento.

Nel frattempo, La Rocca è pronto a regalare grandi sorprese con Barbara a Ballando con le Stelle. Il ballerino napoletano, nella sua nuova intervista per Gente, dice di non temere i pregiudizi e di voler portare in scena delle “esibizioni incredibili”. Inoltre, ha dalla sua parte la sua compagna d’avventura, che lo segue. Il danzatore ci tiene a precisare che la nota conduttrice si è messa in gioco in modo totale, senza mai tirarsi indietro e pronta sempre a imparare:

“Barbara è una macchina, è determinata, puntuale, mi fa mille domande per capire, per migliorare. Si sveglia presto, si allena tanto, alle prove non si lamenta, anzi vorrebbe ripetere i passi all’infinito. La cosa bella è che si sta affidando e fidando di me. Per una donna abituata ad avere tutto sotto controllo, abituata a gestire, guidare, non deve essere facile mettersi dall’altra parte, facendo un passo indietro e lasciandosi portare”

Importanti apprezzamenti quelli di Pasquale nei confronti della d’Urso, facendo notare che non è una ballerina, sebbene in passato abbia in passato preso spesso delle lezioni di danza. Con questo, il ballerino ci tiene a sottolineare che non è affatto agevolata nelle coreografie. La Rocca ha intenzione di osare in pista con “qualcosa di unico ed emozionante”. Per ora non ha ancora notato dei difetti in lei, anzi torna a parlare della sua fortissima dedizione. Allo stesso tempo, fuori dalla sala prove, viene spesso bacchettato da Barbara se lo vede sgarrare con l’alimentazione. Allo stesso tempo, il ballerino racconta:

“Non toglietele il cibo. Deve nutrirsi, mangiare sano. Riso, pollo, integratori, tanta acqua. E se capita che mi chiama la sera e scopre che sto mangiando biscotti con il tè, mi fa la ramanzina perché dice che non mi fa bene”

Un rapporto di complicità e amicizia quello che sta nascendo tra i due e che sicuramente porterà grandi risultati anche sul palco!