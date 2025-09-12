Barbara d’Urso: “Ballando? C’è la chat ‘segreta’ con altre concorrenti, chi sono”

Barbara d’Urso è pronta a scendere in pista a Ballando con le Stelle ed è pienamente consapevole che tutti i riflettori saranno puntati su di lei. Inutile girarci attorno, sa bene di essere la star tra le star. In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha spiegato perché ha accettato l’offerta di Milly Carlucci, come è maturata l’idea di rimettersi in gioco in un ruolo per lei inusuale e in che modo ha vissuto l’addio traumatico al mondo Mediaset. Ha anche parlato di futuro, lasciando chiaramente intendere che spera che la Rai le affidi un progetto dopo l’avventura nello show danzante del sabato sera. In giuria ci sarà Selvaggia Lucarelli che non è mai stata morbida nei suoi confronti. Preoccupata? “Per il momento no…”

Barbara d’Urso: “A Mediaset ho sempre garantito risultati”

Due anni lontana dalla tv, un’eternità per una come lei che a un certo punto si è ritrovata a condurre su Canale Cinque più programmi nello stesso periodo. Poi l’addio inaspettato e, da parte di Cologno Monzese, una chiusura totale nei suoi confronti. “Sono stati due anni di sospensione, in tutti i sensi”, ha dichiarato la conduttrice campana, aggiungendo che ha accettato di partecipare a Ballando perché è una donna che ama le sfide: “Ho sempre portato a termine quelle che mi erano state affidate negli anni, compreso arrivare a condurre quattro programmi assieme, registrando nel mentre anche il ritorno della Dottoressa Giò, garantendo sempre il risultato richiesto dall’azienda per cui lavoravo. Questa, però, è molto diversa per me”.

d’Urso ha raccontato di trovarsi ora in una situazione che “sembra paradossale” e per lei “molto più difficile” in quanto, dopo tanti anni passati a gestire le trasmissioni e tutto ciò che ci ruotava attorno, adesso si trova dall’altra parte della barricata. E questo scenario la disorienta: “Ora non sono più io a tenere le fila, ma vengo gestita. Questo è molto complicato per me. Accettare di partecipare a Ballando è stata una scelta psicologicamente difficile”.

d’Urso: “Come mi ha convinto Milly Carlucci”

Un ruolo fondamentale per far sì che accettasse l’offerta di Ballando con le Stelle lo ha giocato Milly Carlucci, definita dalla d’Urso come una persona straordinaria: “La considero la Barbara d’Urso della Rai, una maniaca in cerca della perfezione, esattamente come me. È stata molto accogliente… lo è con tutti. Forse capisce cosa significhi per chi fa il nostro mestiere affidarsi. Mi cercava da moltissimo tempo, ma adesso sentivo che era arrivato il momento giusto”.

‘Barbarella’ ha aggiunto che uno dei suoi obbiettivi è di trasmettere alle persone che la vedono “che quando, a qualunque età, tu cadi o ti fanno cadere, bisogna sempre avere il coraggio di ripartire, anche con umiltà”. C’è un’altra motivazione che l’ha spinta a rimettersi in gioco ripartendo da Ballando: “Sono felice di tornare in tv perché ho finalmente la possibilità di rivedere il pubblico che non ho neanche potuto salutare due anni fa. So che c’è una fetta di persone che aspetta: voglio riconnettermi con loro e Ballando è una bellissima possibilità”.

Sa perfettamente di essere la concorrente più attenzionata: “Avverto una pressione fortissima. So che ci sono tante persone che mi amano ma ce ne sono altre che attendono un mio errore di qualunque tipo, quindi sento moltissimo la pressione. D’altro canto, ho deciso di cercare di non darci troppo peso. Anche in questi due anni hanno scritto qualunque cosa e non ho praticamente mai replicato e anche Milly sa che siamo molto attenzionate: è come se lei fosse venuta ospite a Live non è la d’Urso“.

Veto di Pier Silvio Berlusconi? “Voglio dire poco”

Quando le è stato chiesto se si senta ancora un volto Mediaset nonostante la fine del rapporto con l’azienda sia stato traumatico, ha spiegato che si sente semplicemente “un volto della gente” e “una donna libera”. Da mesi si sussurra che Pier Silvio Berlusconi abbia posto una sorta di ‘veto‘ sul suo ritorno in tv. C’è infatti chi sostiene che il numero uno di Mediaset stia ostacolando il rientro nella tv che conta della conduttrice. Che cosa ne pensa? “Voglio dire poco. Dopo Ballando, vedremo la vita cosa ci porterà. Se sono rose Rai fioriranno e se non fioriranno, vorrà dire che ci sarà un motivo”.

Il pensiero sulla giuria e sugli altri concorrenti di Ballando con le Stelle

Il cast ‘confezionato’ da Milly Carlucci, per quel che riguarda la popolarità e il blasone, è ottimo. d’Urso lo ha definito “bellissimo”, spiegando che ci sono diversi suoi amici e che c’è una chat ‘segreta’: “Da dieci giorni abbiamo una chat con Nancy Brilli, Martina Colombari e Andrea Delogu perché siamo proprio amiche e ogni sera ridiamo sul nostro stato fisico, dalle vesciche in su”. In questi giorni di prove ha anche avuto l’occasione di conoscere per la prima volta Francesca Fialdini che è stata per diverse stagioni sua competitor: “Ed è molto carina: siamo state per anni competitor, quando io facevo Domenica Live, è stato bello conoscerla. E poi ho abbracciato Marcella Bella, conosco bene Magnini e Fognini, sono tutte persone con cui ho avuto rapporti di amicizia o lavoro”.

A giudicarla ci sarà Selvaggia Lucarelli che, come è arcinoto, non ha mai lesinato critiche nei suoi confronti. Preoccupata di quello che potrebbe dire la giornalista? “La giuria fa il suo lavoro. Io sono concentrata nell’imparare a ballare, dopodiché ognuno farà la sua parte. Quello che accadrà lì non mi preoccupa per ora (ride, ndr). Io sono concentrata nel lottare con me stessa per far uscire quella che sono io, la parte che forse anche le persone che non mi amano non conoscono di me”.