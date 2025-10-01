Signorini: “Cosa penso di Ventura al Grande Fratello. Ora sposo Paolo”

Tanti telespettatori sentono la mancanza di Alfonso Signorini al timone del Grande Fratello, ma allo stesso tempo Simona Ventura viene accolta a braccia aperte. Un cambiamento che si fa sentire, visto che ormai da sei edizioni il giornalista era il volto protagonista del reality show di punta di Canale 5. Una ventata nuova serviva non solo al programma stesso, ma anche al pubblico e a quanto pare a Signorini.

In una nuova intervista per il Corriere, il famoso conduttore afferma di aver guardato la prima puntata della nuova edizione del programma. Crede che se non lo avesse fatto avrebbe avuto “qualche rotella fuori posto”. Giustamente, come tutti, era anche curioso di scoprire come sarebbe andata. E si può dire che è andata abbastanza bene, con la Ventura che l’ha salutato con felicità e ha superato bene questa prova.

Alfonso conferma di aver sentito prima della diretta Super Simo, alla quale ha fatto i suoi auguri. Ma cosa pensa di questo passaggio? C’è rancore da parte sua?

“A differenza di altri colleghi, che considerano il passaggio di conduzione un delitto di lesa maestà, io ne sono stato felice. Ancor di più quando ho saputo che lo avrebbe condotto una mia amica”

Signorini racconta di aver manifestato la sua stanchezza all’azienda e a Pier Silvio Berlusconi, scegliendo così di lasciare la conduzione a qualcun altro. “Ha dimostrato di aver accolto le mie perplessità”, aggiunge, riferendosi all’amministratore delegato di Mediaset. Il conduttore ricorda di aver condotto per sei anni, per sei mesi di fila: “Qualcosa di impressionante”. Si alzava alle 6 del mattino, prendeva un treno e tornava a Milano dopo essersi addormentato intorno alle 3.

Allo stesso tempo, Alfonso non può non precisare di essere orgoglioso di ciò che ha portato con le sue edizioni del Grande Fratello, che prima rappresentavano solo “puro divertimento”. Quando era opinionista, infatti, non si sentiva a suo agio. Poi alla conduzione ha deciso di portare sul piccolo schermo le storie dei concorrenti. E ricorda di essere stato lui a volere, a qualsiasi costo, Giovanni Ciacci, un sieropositivo, all’interno della Casa.

Ma il pubblico ritroverà ancora Signorini in TV? Questo, per ora, dipende dal Grande Fratello Vip Gold, che dovrebbe andare in onda nel 2026:

“Se si farà il Grande Fratello Vip, sarà l’editore a comunicarlo e io sarò felice di condurlo. Se non si farà, pazienza”

Nel frattempo, Alfonso si dedica al teatro, sua grande passione. Inoltre, continua a essere il direttore editoriale di Chi e ha appena finito di scrivere il suo ultimo romanzo. Infine, al centro della sua vita, c’è l’amore, quello con Paolo Galimberti. In progetto c’è il matrimonio e oggi Signorini lo conferma:

“Il progetto c’è! Ho avuto 6 anni matti e disperatissimi, per dirla con Leopardi, e da quando sono più libero io e Paolo ci siamo ritrovati, abbiamo passato molto più tempo insieme, weekend in macchina, per esempio in Alsazia e Foresta Nera. Durante uno di questi giri ci siamo detti: perché non ci sposiamo? E allora credo proprio che arriveremo a festeggiare i nostri 25 anni insieme con il matrimonio, perché è giusto così”

Dunque, il pubblico resta in attesa di scoprire ulteriori dettagli su questo matrimonio e sul Grande Fratello Vip Gold.