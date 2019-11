Simona Ventura e il suo nuovo libro Codice Ventura: di cosa parla (VIDEO)

Simona Ventura presenta il suo nuovo libro Codice Ventura: ecco di cosa tratta

Che grande notizia Simona Ventura! La conduttrice bolognese torna, finalmente, anche in libreria. La sua nuova opera si chiama Codice Ventura ed è letteralmente un gran tuffo al passato. Il lettore, insieme a lei, potrà rivisitare oppure conoscere i magici anni Ottanta e Novanta, grandi genitori di quelli che sono i giorni nostri. Nella descrizione dl libro che lo accompagnano sui vari siti web dove è già pre ordinabile, come per esempio Amazon, Simona spiega che per lei quegli anni sono davvero molto importanti. Questo grande e formidabile racconto nasce, naturalmente, dalla sua esperienza personale. Lei, in veste di autrice, fa un lungo passo indietro e si immerge nei suoi ricordi, riattraversa la sua vita, quella che è stata la sua giovinezza e narra con emozione tutto quello che più le rimasto impresso nella mente: dai profumi ai valori che i suoi genitori le hanno insegnato.

Simona Ventura e il suo Codice Ventura: “Una grande emozione”

Poco fa, Simona Ventura ha parlato ancor meglio di Codice Ventura sui social. La conduttrice ha postato un video dove presenta il suo volume ed ha annunciato: “Voglio raccontarvi una mia grande emozione: da oggi è in pre order il mio secondo libro che si chiama Codice Ventura. Vedete la copertina si muove (effetto doppio riflesso ndr) perché a seconda di come lo vedi, vedi me degli anni ’80 e me oggi. Perché effettivamente quella che sono oggi nasce dagli anni ’80. Anni che sono stati mitici che sono stati un po’ una resurrezione della nostra Italia, venivamo dagli anni di piombo degli anni ’70, da una grande violenza. E negli anni ’80 sono esplose tante mode. Quell’epoca ha fatto diventare molti di noi ancora più forti. Quindi, se avete voglia di saperne di più dei mitici anni ’80 e capire perché il mondo di oggi è così attraverso quegli anni leggete questo libro che ho fatto con tanto amore”. Dunque, in bocca al lupo a Super Simo per questa grande novità!

Crederci sempre, arrendersi mai: il primo libro di Simona

Simona Ventura, ora impegnata con La Domenica Ventura e Il Collegio, torna sugli scaffali delle librerie dopo ben 12 anni. La sua carriera di autrice è infatti iniziata nel 2008 quando pubblicò il suo primo libro Crederci sempre, arrendersi mai. Una vera e propria scarica di energia, dove Simona ha raccontato la sua vita tra gioie, drammi e tante soddisfazioni.